Умер член Зала славы баскетбола Дикембе Мутомбо. Он был гением блок-шотов

Центровой считается одним из лучших оборонительных игроков в истории НБА.

В возрасте 58 лет скончался один из лучших оборонительных игроков в истории НБА Дикембе Мутомбо. Конголезец провел в лиге 18 сезонов и еще во время игровой карьеры начал заниматься благотворительностью.

Что случилось

Мутомбо умер от рака мозга — у него обнаружили опухоль в 2022 году. Сообщалось, что долго лечился в Атланте, но не смог побороть недуг и скончался в возрасте 58 лет. По данным НБА, в момент смерти рядом с Дикембе находились близкие люди. На уход легендарного центрового отреагировали многие люди из мира баскетбола.

«Не было никого более подходящего, чем Дикембе, чтобы стать первым глобальным послом НБА, — рассказал комиссар НБА Адам Сильвер. — Он был гуманистом в своей основе. Его привлекало то, что может сделать баскетбол, чтобы оказать положительное влияние на общество, особенно в его родной Демократической Республике Конго и на всем африканском континенте. Я имел честь путешествовать по миру с Дикембе и воочию увидеть, как его щедрость и сострадание воодушевляют людей. Он всегда был доступен на мероприятиях НБА на протяжении многих лет — с его заразительной улыбкой и глубоким громким голосом. Неукротимый дух Дикембе продолжается в тех, кому он помогал и вдохновлял на протяжении всей своей необыкновенной жизни. Я один из многих людей, чью жизнь затронуло большое сердце Дикембе, и я буду очень скучать по нему».

Фото Global Look Press

Мутомбо занимался развитием медицины на родине

В 1997 году, еще во время карьеры игрока, он основал в ДР Конго фонд, который занимался улучшением социальных условий для жителей страны. 2 сентября 2006 открылась бесплатная больница, построенная баскетболистом и названная в честь его матери Бьямбы Мари Мутомбо, — женщина погибла в 1997 году. Из-за уличных беспорядков она не смогла добраться до больницы. Дикембе возвел госпиталь на окраине родного города Киншасы, строительство обошлось в 25 миллионов долларов — больше половины средств вложил сам Мутомбо.

За свою благотворительную деятельность Дикембе получил множество премий: он первым в истории дважды взял Приз имени Дж. Уолтера Кеннеди — награду, которую НБА вручает наиболее проявившему себя в благотворительности игроку или тренеру. Также он участвовал в программе НБА «Баскетбол без границ», а в 2009 году стал первым послом лиги.

Дикембе Мутомбо в молодости. Фото Global Look Press

Как прошла его карьера

Мутомбо провел в НБА 18 сезонов: выступал на позиции центрового и запомнился как один из лучших оборонительных игроков в истории — он до сих пор остается вторым в истории НБА по количеству блок-шотов (3289). За карьеру он сменил шесть клубов, дольше всех играл за «Атланту Хокс», «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс».

В 2015-м Дикембе ввели в Зал славы баскетбола. В мае француз Руди Гобер повторил его достижение, в четвертый раз выиграв звание лучшего оборонительного игрока регулярного сезона. «Атланта» и «Денвер» вывели из обращения 55-й номер, под которым выступал конголезец.