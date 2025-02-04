Сына Майкла Джордана арестовали за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков. Он сопротивлялся при аресте

Отцу будет стыдно.

Сын шестикратного победителя НБА и одного из самых известных баскетболистов в истории Майкла Джордана Маркус арестован, сообщает TMZ. По данным издания, 34-летнего мужчину задержали за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление аресту.

Уже за решеткой

Как сообщили в TMZ, Маркуса задержали в понедельник и немедленно отправили под стражу в тюрьму округа Орандж в Южной Калифорнии. Магшот — традиционная фотография задержанного — также оказался в распоряжении издания.

При этом других деталей о событии нет — при каких обстоятельствах арестовывали Джордана-младшего и как именно он оказывал сопротивление, неизвестно. Однако о проблемах сына баскетболиста с наркотиками в США знают давно — он попадался на камеры папарацци в нетрезвом виде.

Человек-скандал

У Маркуса в целом есть проблемы с репутацией — он неоднократно попадал в громкие истории. Одна из первых случилась еще в молодости, когда Джордан-младший учился в колледже и выступал за университетскую команду по баскетболу. Тогда юноша отказался от любой экипировки, кроме Air Jordan, и этим подвел свой клуб — «Голден Найт» лишился спонсора и 3 миллионов долларов.

На этом скандальная биография только началась. Маркуса неоднократно видели пьяным на публике, он также привлекал внимание полиции и надзорных органов. При этом нынешнее задержание — вероятно, самый большой инцидент Джордана-младшего, связанный с законом.

Не менее интересна романтическая история Маркуса. До недавнего времени он встречался с 50-летней Ларсой Пиппен — бывшей супругой одноклубника Майкла Джордана по «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена. Особую перчинку этим отношениям придавал факт вражды между двумя легендарными баскетболистами — Скотти и Майкл недолюбливают друг друга. Однако в 2024 году необычная пара рассталась.

Хотя Джордан-младший в молодости занимался баскетболом, позднее он отказался от профессиональной карьеры в этом виде спорта и сосредоточился на бизнесе. В 2016 году Маркус открыл магазин люксовой одежды и обуви Trophy Room, вдохновившись трофейной комнатой своего отца. Заведение до сих пор приносит ему солидную прибыль — по некоторым данным, до 500 тысяч долларов в год.