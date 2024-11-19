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«Мы говорили с ним о серьезности ситуации». Ламело Болл оштрафован на 100 тысяч долларов за гомофобный комментарий

Баскетболист Болл оштрафован на 100 тысяч долларов за гомофобный комментарий
Егор Сергеев
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл
Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Баскетболист уже извинился.

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл оштрафован на 100 тысяч долларов за гомофобный комментарий. Инцидент произошел после победной игры с «Милуоки» (115:114), а баскетболист уже принес извинения.

Что сказал Болл

На послематчевом интервью Болл отвечал на вопрос о том, как команда защищалась против Янниса Адетокунбо во время последнего владения «Бакс» в матче. Разыгрывающий рассказал об игре «Шарлотт» и добавил, что в ней не было «ничего гейского». Именно за это выражение игрока и оштрафовали на 100 тысяч долларов — решение сообщила пресс-служба НБА.

23-летний Ламело впервые прокомментировал эпизод только после следующей игры — 18 ноября «Шарлотт» уступил «Кливленду» (114:128), который в этом сезоне оформил 15 побед в 15 играх. «Прежде чем мы начнем, я просто хочу объяснить свой прошлый комментарий. Я действительно ничего не имел в виду и не хочу никого обидеть. Я люблю всех, и я не дискриминирую никого», — объяснил ситуацию баскетболист.

Главный тренер «Шарлотт» Чарльз Ли
Главный тренер «Шарлотт» Чарльз Ли.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Как отреагировал клуб

Длинную речь по поводу произошедшего выдал тренер «Шарлотт» Чарльз Ли. По его словам, в команде не одобряют подобного и уже обсудили инцидент с игроком. «Я поговорил с Мело, он извиняется. Он относится с любовью ко всем. Его пребывание в расположении команды всегда приносит всем радость, сказанное нетипично для него. Мы говорили с ним о серьезности ситуации и о том, как ему нужно вести себя в будущем. Он сказал мне, что в будущем станет лучше. И я хочу, чтобы это произошло», — выступил тренер.

Также Ли сообщил, что если кто-то будет использовать его слова, то клуб привлечет их к ответственности. Для 40-летнего Ли работа с «Шарлотт» — дебют в качестве главного тренера клуба НБА. До этого он трудился ассистентом в «Бостоне», «Милуоки» и «Атланте».

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл
Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл (№ 1).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Как «Шарлотт» выступает в этом сезоне

Болл проводит сильный сезон: набирает в среднем 29,7 очка, 6,7 передачи и пять подборов за игру. Правда, это не особо помогает «Шарлотт» — команда идет лишь 10-й в Восточной конференции и потерпела восемь поражений за 13 матчей регулярного чемпионата.

Болл не первый игрок НБА, наказанный за гомофобные высказывания. В 2022-м Энтони Эдвардс был оштрафован на 40 тысяч долларов — баскетболист опубликовал историю в соцсетях, в которой оскорбил группу мужчин на улице. После этого Эдвардс тоже извинился. В 2021 году на 50 тысяч долларов оштрафовали Кевина Дюранта — он использовал гомофобные сообщения в переписке с актером Майклом Рапапортом. Причем диалог слил сам Рапапорт.

БК Шарлотт Хорнетс
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