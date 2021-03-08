Матч звезд, который стоит поскорее забыть. НБА сделала ставку на политику

Слабые конкурсы, нежелание игроков выходить на паркет и пустые трибуны в Атланте.

Матч звезд НБА

Команда Дюранта — Команда Леброна — 150:170 (39:40, 41:60, 45:46, 25:24)

Команда Дюранта: Бил (26), Ирвинг (24 + 12 передач), Харден (21)

Команда Леброна: Адетокумбо (35), Лиллард (32), Карри (28)

В Атланте состоялся 70-й Матч всех звезд НБА. Команда Леброна Джеймса была сильнее команды Кевина Дюранта во всех четвертях встречи. Интересно, что сам Дюрант не принимал участие в матче из-за травмы, а Джеймс сыграл всего 12 минут, набрав 4 очка (и отказался выходить на вторую половину встречи). Самым же результативным игроком встречи и MVP стал Яннис Адетокумбо. «Алфавит» набрал 35 очков, реализовав 16 из 16 бросков с игры. Это рекорд НБА. Ранее самым точным на Матчах звезд был Хэлу Грир в далеком 1968 году (8 из 8 точных бросков).

Политические ходы Сильвера

Если говорить про содержание игры, то его не было даже в концепции обычных Матчей звезд. Многие игроки не скрывали, что не хотят ехать в Атланту и это, безусловно, сказалось на их действиях. Борьбы не было ни в одной четверти (новый формат пока не решает проблемы зрелищности). Понимал это и комиссионер Адам Сильвер, который заявил, что проведение этой игры необходимо исключительно по экономическим причинам. И будет направлено только на телевизионную аудиторию, то есть, лучшие игроки лиги играли при пустых трибунах. Интершум — так себе замена.

Плюс это важный политический ход. Теперь тому же Сильверу можно смело сказать, что мы провели эту игру несмотря на все невзгоды пандемии и другим американским лигам стоит взять с нас пример. Это как традиционное участие в ежегодной выставке, которая не приносит дохода, но показывает, что твой бизнес жив.

Или решение Лиги объявить на Матче звезд о пожертвовании 3 миллионов долларов в Объединенный фонд негритянских колледжей (United Negro College Fund). Чистая политика.

Еще один важный момент, что этим Матчем звезд НБА показала, что несмотря на статус шоу организация будут неукоснительно следовать своим ковид-протоколам. Правило — это главное (только отсутствие заразившихся баскетболистов позволит продолжать чемпионат и зарабатывать деньги). Яркий пример этому — отсутствие игроков «Филадельфии» Джоэла Эмбиида и Бена Симонса.

Оказалось, что до прибытия в Атланту оба баскетболиста контактировали с одним и тем же личным парикмахером, сдавшим положительный тест на COVID-19. Это выяснилось за несколько часов до матча и ребятам даже не смогли найти замену (а ведь кто-то мог получить солидный бонус за поездку в Атланту — у того же Домантоса Сабониса он составил 1,3 миллиона долларов). Оба игрока сели на недельный карантин. Возможно, история Эмбиида и Симонса — самая запоминающаяся с Матча звезд-2021. Все остальное очень быстро забудется.

Карри и Леброн в одной команде

Конкурсы тоже не впечатлили. На конкурс данков в этом году приехало всего три человека, а победителем стал защитник «Потрленда» Анферни Саймонс. 21-летний баскетболист хотел поцеловать кольцо во время броска сверху, но попытка оказалось неудачной. Но даже этого хватило для победы в финале над новичком «Нью-Йорка» Оби Топпином.

Anfernee Simons almost kissed the rim ?#ATTSlamDunk pic.twitter.com/1BXYOP8cJS — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 8, 2021

Более менее, живым был конкурс трехочковых. В финальном раунде разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри всего на один балл опередил Майкла Конли из «Юты». Также до финала добрался Джейсон Тейтум («Бостон»), а в первом раунде вылетели Зак Лавин («Чикаго»), Донован Митчелл («Юта») и Джейлен Браун («Бостон»). Для Карри это вторая победа в аналогичном конкурсе — ранее он выигрывал в 2015 году.

На этом Матче звезд Карри и Леброн впервые сыграли друг с другом в одной команде. Напомним, что «Голден Стэйт» Карри три раза за четыре года обыграл «Кливленд» Леброна Джеймса в финале НБА.

В конкурсе мастерства победителем стал Домантос Сабонис — сын знаменитого Арвидаса Сабониса. Литовскому форварду удалось обойти очень серьезных соперников, включая Криса Пола и Луку Дончича. Победу Домантаса высоко оценил единственный российский участник основного Матча звезд Андрей Кириленко.

Стоит отметить, что Домантос принял участие и в самом Матче звезд. Помимо литовца, на паркете появилось еще пять представителей Европы: Никола Вучевич (Черногория), Никола Йокич (Сербия), Руди Гобер (Франция), Адетокумбо (Греция) и Дончич (Словения). Достойное представительство Старого света. Для примера стоит сказать, что на Матче звезд-2004 с участием Кириленко было всего три представителя Европы (еще Предраг Стоякович и Дирк Новицки).