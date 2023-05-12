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Звезда НБА на полгода отправился в казарму. Маркканена призвали в финскую армию

Баскетболиста НБА Маркканена призвали в финскую армию
Отдел спорта «СЭ»
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Лаури Маркканен.
Фото USA Today Sports
Участнику матча всех звезд-2023 даже пришлось сбрить свои длинные кудри.

В конце апреля форвард «Юты» Лаури Маркканен был признан самым прогрессирующим игроком сезона-22/23 в НБА. 25-летний лидер сборной Финляндии был лучшим в своей команде по результативности, подборам и штрафным, впервые попав в состав участников Матча всех звезд-2023. Маркканен получил 69 первых мест и 430 баллов в голосовании журналистов. Ему значительно удалось опередить защитника «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера (24 первых места, 289 баллов) и разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона (4 первых места, 91 балл).

И если Брансон со своим «Нью-Йорком» продолжает биться в плей-офф с «Майами», то Маркканен... проходит обязательную службу в армии Финляндии. Если точнее — ключевой игрок «джазменов» вступил в ряды подразделения Силы обороны Финляндии, которая относится к пограничным войскам. В этом году служба Лаури продлится три месяца. А уже в конце августа он намерен сыграть на свою национальную команду на ЧМ-2023.

Три месяца в Лахти

Минимальный обязательный срок службы армии Финляндии — шесть месяцев, максимальный — год. В среднем за год 82 процентов из 30 тысяч мужчин возрастной категории от 18 до 30 лет проходят обязательную военную службу. Во многом такой высокий процент отслуживших связан с суровыми ограничениями для граждан. Без военного билеты в Финляндии нельзя устроиться на официальную работу, обновить паспорт, а также претендовать на многие социальные льготы. Для пацифистов и всех несогласных с прохождением службы имеется альтернативный вариант: побывка сроком 13 месяцев в финской тюрьме.

Впрочем, для спортсменов уровня сборной есть определенная поблажка. Они могут отслужить минимальный срок за два раза. Более того, существует специальный подготовительный центр на 160 человек в городе Лахти, где службу проходят сугубо спортсмены. Туда же отправился и Маркканен.

«Дни тут тянутся довольно долго — рассказал журналистам о своих военных обязанностях Маркканен. — Мы просыпаемся в 5:45 и изучаем местность в полном обмундировании, наверное, по 10-12 часов подряд. Однажды подъем по тревоге был в два часа ночи. С одной стороны, это тяжело. С другой, было весело познакомиться со многими новыми парнями, завести новых друзей и осознать, что мы должны пройти через все эти лишения вместе. На самом деле, это хороший опыт для меня».

Отметим, что звезда НБА ради прохождения службы сбрил свои длинные волосы. Сейчас у Лаури непривычно короткая прическа. «Сбрить волосы — это не проблема, — говорит лидер «Юты». — Для меня честь отслужить в армии своей страны, и я буду так же настойчив, как и на баскетбольной площадке. Собираюсь посвятить службе всего себя. Если я буду каждый день отдаваться процессу по полной, то все будет отлично. За эти три месяца мне очень хочется научиться новым вещам».

Преображение в «Юте»

Первый срок службы Лаури закончится в начале июля. В следующем году он вернется в Лахти еще на три месяца. Этим же летом Маркканена еще ждет и выступление за сборную на чемпионате мира-2023, который вновь пройдет в Азии (Японии, Индонезии и на Филиппинах). Финны попали в очень непростую группу с Австралией, Германией и Японией. Впрочем, на прошлогоднем Евробаскете Лаури доказал, что в одиночку способен вытащить свою команду на небывалые высоты.

Тогда Финляндия уверенно вышла из группы, а в 1/8 финала выбила из борьбы Хорватию с Бояном Богдановичем, Дарио Шаричем и Марио Хезонья. В том матче форвард «Юты» набрал 43 очка. В четвертьфинале Маркканена и компанию остановил будущий победитель турнира сборная Испании. Причем, перед последней четвертью «Красная фурия» выигрывала всего три очка, а Лаури стал самым результативным игроком встречи (28 очков).

Лаури Маркканен. Звездный форвард «Юты» Маркканен поступил на военную службу в Финляндии

После классной игры в сборной Маркканен вернулся в США и выдал свой лучший сезон в карьере. Напомним, что в сентябре он стал частью сделки по обмену Донована Митчелла в «Кливленд». Помимо Лаури «Юта» получила за своего ключевого игрока Коллина Секстона, Очаи Агбаджи, а также несколько пиков первого и второго раунда.

Понятно, что «Юта», лишившаяся также Руди Гобера, находится в стадии перестройки и вряд ли могла претендовать на плей-офф (в итоге заняла 12-е место). Но в лице финского форварда «джазмены» обрели нового лидера, человека способного стать лицом франшизы на долгие годы.

За предыдущие пять лет результативность Маркканена ни разу не превышала 18 очков, а в этом сезоне его средние показатели достигли 25,6 очка, 8,6 подбора и 1,9 передачи. Причем, он был очень стабилен, эффектен (стал первым игроком в истории НБА со 100 данками и 200 трехочковыми в одном сезоне), усердно отрабатывал в обороне и старался делать своих партнеров лучше. Лаури стал гораздо более подвижным и вариативным форвардом в сравнении с тем, что мы видели от него в «Чикаго» и «Кливленде».

Особенно запомнились два его ярких перфоманса: 49 очков против «Хьюстона» и 43 очка против «Оклахомы» Гилджес-Александера.

баскетбол
НБА
БК Юта Джаз
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