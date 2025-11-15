Баскетбол
НБА
Таблицы Календарь / результаты Новости
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:00

«Бруклин» с Дёминым в стартовой пятерке был близок к победе над «Орландо». Но в итоге — 11-е поражение в 12 матчах

«Бруклин» проиграл с Дёминым в стартовой пятерке
Егор Дёмин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Статистика Егора не впечатлила: россиянин набрал 8 очков, реализовав два броска с игры из девяти.

НБА. Регулярный чемпионат
Кубок НБА. Восток. Группа B
«Орландо» — «Бруклин» — 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16)
О: Ф. Вагнер (25), да Силва (22), Бэйн (19), Саггс (14).
Б: Портер (24 + 11 подборов), Уильямс (15), Клэкстон (13), Мэнн (12), Клауни (12), Дёмин (8).

Сезон НБА для «Бруклина» вышел на крейсерскую скорость. Команда летит всем подряд, но россиянин Егор Дёмин от матча к матчу играет все лучше. В ночь на субботу «Нетс» в гостях встречались с «Орландо Мэджик». Выиграв первую четверть, подопечные Жорди Фернандеса отдали следующие три и уступили «волшебникам» со счетом 98:105. Дёмин в четвертый раз был заявлен в стартовой пятерке. Российский разыгрывающий провел на площадке 18 минут, набрал 8 очков, сделал 3 подбора и 2 результативные передачи. В целом Егор не слишком успешно атаковал с игры, забив всего 2 броска из 9.

Больше передач, меньше потерь

Накануне в игре против «Торонто» российский защитник набрал 16 очков, сделал четыре подбора, пять передач и всего одну потерю. Просто супер. Соотношение результативных передач к потерям является особенно важным показателем игры именно для разыгрывающих. По сезону Егор подтянул эту статистику до значения 2,1. Лучше, чем было в самом начале. Но стремиться есть куда. Хорошим соотношением ассистов к потерям считается все, что выше трех. У лидера «Бруклина» — опытного Терренса Мэна — этот показатель равняется 4,2. Корифеем жанра НБА в прошлом сезоне был защитник «Индианы» Тайриз Халибертон. На каждую свою ошибку он делал 5,7 результативных передач.

«Все в нашем клубе уверены, что Дёмин — это на 100 процентов игрок уровня НБА, — приводит слова главного тренера «Бруклина» Жорди Фернандеса Yahoo Sports. — Егор регулярно выдает моменты игры, которые радуют тренерский взгляд. Например, когда он бросает с ведения или смещается под удобную передачу партнера под атаку с получения. Я очень доволен тем уровнем баскетбола, который Дёмин демонстрирует на данный момент. Мне нравится, с какой спортивной агрессией он выходит на площадку. Пять передач и всего одна потеря против хорошо обороняющейся команды «Торонто» — это четкий признак правильного развития. Задача Егора в том, чтобы сохранить этот темп прогресса и показывать стабильную игру в нападении от матча к матчу. А потом прибавлять в защите и стараться как можно эффективнее использовать все свое игровое время».

Егор Дёмин в&nbsp;матче с &laquo;Торонто&raquo;.Дёмин установил личный рекорд в НБА и попал в заголовки СМИ. Американцы в восторге от его игры

После того, как Дёмин стал выходить в стартовой пятерке, количество его минут на паркете возросло. Так же как и продуктивность в целом. За три игры основным разыгрывающим Егор набирает 11,3 очка и делает пять результативных передач в среднем за матч. Более того, он регулярно врывается с дриблингом в краску и не сводит свою игру только к действиям за дугой, как было в начале сезона. Но остаются и проблемы. Почти всегда для таких визитов в зону соперника россиянину нужны заслоны. Не обладая «стритбольным» дриблингом и «ален-айверсоновским» первым шагом, Егору с его ростом пока трудно вскрывать защиту и «клоузауты» соперника один в один.

«Все зависит от количества повторений, — приводит Yahoo Sports слова Дёмина. — Именно в них заключается процесс моей адаптации к игре в НБА. Мне просто нужно время, чтобы привыкнуть к тем вещам, с которыми я не сталкивался на предыдущих уровнях баскетбола: к более силовой игре; к тому, как нужно правильно раскрывать «двойки» и как правильно читать защиту соперника. И особенно мне нужно привыкнуть к давлению, которое оказывается на игрока с мячом. Против меня часто прессингуют, так как знают, что я могу совершить ошибку на ведении. Но уже сейчас я чувствую себя гораздо увереннее с мячом в руках».

В Орландо и сотку не набрали

В игре против «Орландо» Егор в четвертый раз подряд вышел в стартовой пятерке «Бруклина». И сразу помог команде мощно выстрелить из колодок. Неплохим рывком из цепочки быстрых прорывов «Нетс» выиграли начало матча. Хайлайтом четверти стал проход Дёмина с элегантным завершением левой рукой из-под кольца. Но не в результате индивидуального обыгрыша, а после очень хорошего заслона центрового Ноа Клауни. Но в стартовом отрезке были и не самые удачные примеры игры Егора. В частности, когда в транзитной защите он слишком легко позволил себя обыграть Джалену Сагсу один в один и забить в проходе. Примерно за четыре с половиной минуты до мини-перерыва Дёмина заменили. Первую четверть «Бруклин» взял 36:27. Проблемы начались во второй.

Прежде всего это далеко не самая сильная защита против быстрых прорывов соперника. Но хромает оборона «Бруклина» и в позиционке. Игроки команды регулярно проигрывают мини-матчи по «гаражному баскетболу» один на один и позволяют оппонентам забивать из-под кольца. Следующий момент — защита от 3-очковых. В игре против «Орландо» гости позволили «волшебникам» забить 15 из 39 бросков из-за дуги (38,5 процента). А умение защищать свою «трешку» или, как говорят за океаном, «отгонять врагов от забора» — ключевой показатель игры современной защиты.

Джейлен Брансон и&nbsp;Егор Дёмин.Дёмин второй раз подряд вышел в стартовом составе. Но «Бруклин» крупно проиграл «Нью-Йорку»

В начале этого сезона доходит до того, что главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес по ходу матча иногда ставит в защите «зону». Ее элементы разрешены в НБА с 2001 года, но применяют их на практике не так и часто. В самом начале третьей четверти матча после очередной «трехи» Да Сильвы «Орландо Мэджик» впервые вышли вперед. Дёмин после большого перерыва снова вышел в старте. Но быстро уступил свое место на площадке Заиру Уильямсу и вернулся только в заключительном игровом отрезке.

Дальнее попадание Егора за 5 минут до завершения матча вернуло «Бруклину» преимущество 92:90. На финишной прямой у «Бруклина» были все шансы одержать вторую победу в сезоне — он вел в счете плюс 4. Но вновь подвели пробелы в защите — неумение в нужные моменты тормознуть нападение соперника, не дать себя обыграть один в один и забить из-под кольца. Отличился в проходе Сагс, потеряли за дугой Да Сильву, пропустили в быстром прорыве «трешку» Вагнера — и преимущество «Бруклина» превратилось в отставание. А потом и в 11-е поражение в 12 последних поединках.

Андрей Кириленко оценил перспективы в&nbsp;НБА Егора Демина, Владислава Голдина и&nbsp;Виктора Лахина.«Болеем за наших. Это будет самое интересное в НБА». Колонка Андрея Кириленко для «СЭ»

Новости G-лиги

Команда «Оклахома Сити Блю» проиграла последний матч клубу «Мемфис Хасл» — 119:122. Российский центровой фарм-клуба действующего чемпиона НБА Виктор Лахин на этот раз не вышел в стартовой пятерке. За 10 минут «скамеечного» времени Виктор набрал шесть очков, сделал два подбора, две передачи и один блок-шот. На данный момент сезона у «Оклахома Сити Блю» одна победа в трех сыгранных матчах.

Зеркальный результат 2-1 имеет команда «Сью Фолс Скайфорс». Но пока без Влада Голдина. Российский центровой неделю назад был поднят в состав большого брата — команды НБА «Майами». Влад уже был в заявке в нескольких играх «Хит», но пока на площадке ни разу не появился. Причина та же — DNP coach's decision. То есть не играл по решению тренера Эрика Споэльстры.

Еще одно любопытное событие в лиге развития произошло в игре фарма «Милуоки» — «Висконсин Херд». Недавно после долгого перерыва на площадку вышел двукратный участник «Матча всех звезд НБА» Виктор Оладипо. В первой игре этого сезона бывшая звезда «Индианы Пейсерс» набрал 11 очков, сделал два подбора и два перехвата.

Виктор Шестопалов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Орландо Мэджик
Егор Дёмин
Читайте также
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ValeraK

    Такое ощущение, что Демин 8 очков набрал, попадая в свое кольцо и обеспечил разницу "-7" =))

    15.11.2025

  • Dreamlike

    Когда тренер поймёт, что причина поражений Дёмин и СЭ

    15.11.2025

    • Дёмин установил личный рекорд в НБА и попал в заголовки СМИ. Американцы в восторге от его игры

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости