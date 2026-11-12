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Нью-Орлеан — Бруклин: счет 111:145 и обзор матча НБА, Дёмин набрал 22 очка в первом матче после травмы 12 ноября 2026

«Могу быть собой на сто процентов». Дёмин вернулся после травмы и разгромил «Нью-Орлеан»

Василий Рогов
Егор Дёмин.
Фото Getty Images
Российский защитник набрал 22 очка и помог «Бруклину» одержать третью победу в сезоне.

НБА. Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 111:145 (25:39, 41:44, 15:24, 30:38)
Н: Уильямсон (29), Бей (15), Пул (14), Фирс (14).
Б: Дёмин (22), Портер (22), Рэндл (17), М. Вагнер (16), Клауни (16), Шарп (15).

После двух недель лечения ноги 20-летний защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 22 очка, разделив лидерство в команде с форвардом Майклом Портером — младшим. «Нетс» разгромили «Нью-Орлеан» в гостях (145:111) и одержали третью победу в сезоне. Россиянин уверенно двигался и бросал, хотя сделал лишь одну результативную передачу. Многие американские издания вынесли его возвращение в заголовки — как делают в случае со звездами НБА.

Четыре трехочковых и 12 очков в концовке

«Бруклин» выиграл первую четверть со счетом 39:25, набрав в трехсекундной зоне 24 очка против десяти. Дёмин сразу попал из-за дуги, а во второй четверти прорвался под кольцо после передачи американского центрового Дэйрона Шарпа. К перерыву «Нетс» вели 83:66 — третий результат по набранным очкам за первую половину в истории клуба. Затем гости позволили сопернику набрать лишь 15 очков за четверть. Шарп неожиданно реализовал два трехочковых, а российский защитник чаще открывался под передачи партнеров.

Главное Егор приберег на четвертую четверть: два дальних броска подряд и 12 очков за отрезок. В итоге четыре трехочковых из шести, восемь штрафных из десяти и «+29» по показателю полезности. Для игрока после шестиматчевого простоя это впечатляющая эффективность.

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Портер-младший тоже набрал 22 очка, американский форвард Джулиус Рэндл — 17, немецкий центровой Мориц Вагнер и американский форвард Ноа Клауни — по 16. Шестеро баскетболистов набрали минимум 15 очков, повторив клубный рекорд. Уильямсон ответил 29 очками. В концовке Клауни повздорил с американским форвардом Джулианом Ризом; арбитры выписали четыре технических фола.

— Мы очень хорошо тренировались и много работали. Приятно видеть, что команда играет так же, как тренируется. Я рад за ребят и горжусь ими. Майк все время сохранял спокойствие и общался с партнерами. У Джулиуса «+38» за 29 минут. Егор провел важные минуты. Каждый внес большой вклад в победу, — приводит слова главного тренера «Бруклина» Хорди Фернандеса сайт NetsDaily.

Фото Getty Images

Пара дней превратилась в две недели

27 октября в поединке с «Бостоном» (124:125 в овертайме) Дёмин получил удар коленом по правой ноге и покинул площадку после десяти минут игры. Сначала россиянин не считал повреждение серьезным.

— Все будет хорошо. Ничего серьезного. Я скоро буду готов играть. Меня ударили коленом примерно в область мышцы и кости. Сейчас чувствую себя лучше, чем сразу после столкновения. Думаю, через пару дней буду готов, — говорил Егор после встречи с «Бостоном».

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Но все оказалось гораздо хуже — обследование выявило ушиб кости. Россиянин пропустил шесть матчей, затем возобновил работу на площадке. 10 ноября он тренировался с командой в Далласе, а тренеры проверяли реакцию ноги на нагрузку.

— Если я выхожу на площадку и думаю о ноге, пытаюсь играть осторожно, значит, мне, наверное, не стоит выходить вообще. Но я уверен, что могу быть собой на сто процентов, — рассказал Дёмин New York Post.

Фото Getty Images

Две победы без Егора и одна с ним

«Бруклин» начал чемпионат с пяти поражений подряд. До травмы Дёмин набирал в среднем 7,8 очка при 31 проценте попаданий с игры и 28,6 процента из-за дуги. 24 октября он записал на свой счет 22 очка против «Кливленда» с пятью трехочковыми, но затем провел две блеклые игры.

Первые победы «Нетс» одержали без Егора: над «Индианой» 1 ноября (98:90) и «Шарлотт» 4 ноября (114:104). Пока россиянин лечился, прибавили французский защитник Нолан Траоре и американский новичок Майкел Браун — младший. Но в Новом Орлеане оба отсутствовали в заявке: Траоре — из-за ноги, Браун — из-за болезни. Благодаря этому Дёмин снова вышел в старте.

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— Нам нужно было правильно проводить комбинации, организованно действовать и сохранять структуру игры. Мы все были на одной волне и много работали над этим, поэтому приятно увидеть результат, — приводит NetsDaily слова Рэндла.

В прошлом сезоне Дёмин набирал 10,3 очка за матч, реализовал 124 трехочковых и установил рекорд НБА среди новичков: 34 встречи подряд минимум с одним точным броском из-за дуги. Теперь болельщики ждут от россиянина стабильно яркой игры. «Бруклин» с результатом 3-8 остается среди аутсайдеров, но после разгрома от «Далласа» (93:130) сумел набрать в гостях 145 очков. А Егор теперь может отвечать на вопросы о своей форме результативными действиями на площадке.

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БК Бруклин Нетс
Егор Дёмин
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