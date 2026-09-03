НБА приняла жесткие санкции по делу Кавая. «Клипперс» намерены обжаловать наказание

За обход потолка зарплат клуб из Лос-Анджелеса лишили пяти выборов в первом раунде драфта НБА, но сам звездный форвард отделался легким испугом.

Подходит к завершению один из самых крупных скандалов в истории НБА. Расследование в отношении «Клипперс», связанное с возможным обходом потолка зарплат в ситуации с Каваем Леонардом, шло почти год. По итогам разбирательства лига лишила клуб из Лос-Анджелеса пяти пиков первого раунда драфта (2029, 2030, 2031, 2032 и 2033 годов) и оштрафовала владельца команды Стива Балмера на 30 миллионов долларов. Сам Ленард должен выплатить 700 тысяч долларов в качестве компенсации за ненадлежащие выплаты и другие преимущества, которые «Клипперс» предоставляли его дяде и бывшему бизнес-представителю Деннису Робертсону. При этом НБА не аннулировала контракт Кавая и не дисквалифицировала игрока, что уже вызвало недовольство ряда экспертов.

Жесткое сообщение

Напомним, что расследование началось в сентябре 2025 года после публикации журналиста Пабло Торре о контракте Леонарда с компанией на Aspiration 28 миллионов. В итоге в НБА выяснили, что «Клипперс» обходили потолок зарплат, помогая Каваю Леонарду получать внеконтрактный доход через спонсорские сделки с компаниями-партнерами клуба. По данным расследования, владелец клуба сам инициировал и устроил для Леонарда соглашения с четырьмя компаниями: Aspiration, Boingo Wireless, Daktronics и Lockton Insurance. Причем убеждал их подписать контракты с игроком, взамен предлагая бизнес от команды.

Кроме того, «Клипперс» оплачивали личные расходы Леонарда, его семьи и его менеджера (и дяди) Денниса Робертсона — перелеты, гостиницы, подарки, билеты. Сотни таких платежей, которые по правилам НБА Леонард должен был возместить клубу, но не возместил. Со своей стороны Робертсон давил на руководство «Клипперс», требуя обеспечить Леонарду около 10 миллионов в год стороннего дохода. Ни один из руководителей клуба не пресек эти требования и не доложил о них в лигу, как требовали правила.

Наказания для клуба оказались жесткими. «Клипперс» не сможет использовать выборы в первом раунде драфтов 2029, 2030, 2031, 2032 и 2033 годов. То есть менеджмент не сможет рассчитывать на усиление команды за счет топовых молодых проспектов достаточно длительный период времени. Стив Балмер отстранен на один год от любой деятельности, связанной с лигой и клубом. Президент по бизнес-операциям Джиллиан Цукер отстранена без сохранения зарплаты на один год. Ее признали основной и непосредственно ответственной за недопустимые рекламные соглашения, а также установили, что она предоставляла следствию ложную информацию.

Президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк отстранен без сохранения зарплаты на шесть месяцев за участие в недопустимых рекламных соглашениях и одобрение неправомерных расходов Ленарда и членов его семьи. Кроме того, на ближайшие пять лет в отношении «Клипперс» и сотрудников клуба будет действовать программа контроля и мониторинга со стороны офиса НБА.

По сути, лига отправила сообщение всем командам: попытки маскировать доплаты игрокам через «спонсорство» будут караться максимально жестко, вплоть до отстранения владельца. Вопрос теперь в том, подключится ли к этому делу Комиссия по ценным бумагам и биржам США. SEC уже запросила информацию по этим сделкам у засветившихся компаний.

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Справедливость не восторжествовала?

В «Клипперс» категорически отвергли выводы лиги и назвали расследование «охотой на ведьм», пообещав бороться за свою невиновность. «Озвученная нам в частном порядке информация отличается от того, что было объявлено публично. Лига не придерживалась заявленных комиссионером Адамом Сильвером стандартов справедливости и четкости. В течение года мы полностью сотрудничали с расследованием и делали все возможное. Теперь мы намерены приложить все усилия, чтобы продемонстрировать нашу невиновность. Мы будем оспаривать эти итоги и штрафы всеми возможными способами и намерены добиться этичного и беспристрастного арбитража», — говорится в заявлении клуба.

Однако, по данным источников, формального механизма апелляции в правилах лиги для команды нет. Отметим, что это не первое нарушение «Клипперс» при Балмере: в 2015 году клуб оштрафовали на 250 тысяч за то, что во время вербовки свободного агента Де Андре Джордана ему предложили несанкционированную сделку с Lexus на 200 тысяч в год. НБА особо подчеркнула, что «Клипперс» — рецидивист по части обхода потолка зарплат.

Сам же Леонард заявил, что заключал все соглашения добросовестно и ничего не знал о намерении кого-либо обойти потолок зарплат. Он недавно уволил Робертсона, принял штраф и готовится к новому этапу карьеры — этим летом стало известно, что в результате обмена он возвращается «Торонто», где провел лучший сезон в карьере (В 2019 году стал двукратным чемпионом НБА и MVP финала).

Тот факт, что звездный игрок отделался только небольшим штрафом, вызывает вопросы у баскетбольной общественности. «Как Каваю Леонарду удается избежать последствий? Он тихий. Ничего не говорит. Все пролетает мимо него. Но он получил самую большую выгоду. А что по его дяде (Робертсону теперь запрещено заниматься любой коммерческой деятельностью, связанной с НБА)? Это что, единственная работа в его жизни? Меня это не радует. Справедливость не восторжествовала. Думаю, что Кавай отделался слишком легко», — написал в своих соцсетях телеведущий Стивен Эй Смит.