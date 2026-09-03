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НБА лишила «Клипперс» пяти выборов первого раунда на драфтах: клуб наказали за обход потолка зарплат

НБА приняла жесткие санкции по делу Кавая. «Клипперс» намерены обжаловать наказание

НБА лишила «Клипперс» пяти выборов первого раунда на драфтах
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Кавай Леонард.
Фото Getty Images
За обход потолка зарплат клуб из Лос-Анджелеса лишили пяти выборов в первом раунде драфта НБА, но сам звездный форвард отделался легким испугом.

Подходит к завершению один из самых крупных скандалов в истории НБА. Расследование в отношении «Клипперс», связанное с возможным обходом потолка зарплат в ситуации с Каваем Леонардом, шло почти год. По итогам разбирательства лига лишила клуб из Лос-Анджелеса пяти пиков первого раунда драфта (2029, 2030, 2031, 2032 и 2033 годов) и оштрафовала владельца команды Стива Балмера на 30 миллионов долларов. Сам Ленард должен выплатить 700 тысяч долларов в качестве компенсации за ненадлежащие выплаты и другие преимущества, которые «Клипперс» предоставляли его дяде и бывшему бизнес-представителю Деннису Робертсону. При этом НБА не аннулировала контракт Кавая и не дисквалифицировала игрока, что уже вызвало недовольство ряда экспертов.

Жесткое сообщение

Напомним, что расследование началось в сентябре 2025 года после публикации журналиста Пабло Торре о контракте Леонарда с компанией на Aspiration 28 миллионов. В итоге в НБА выяснили, что «Клипперс» обходили потолок зарплат, помогая Каваю Леонарду получать внеконтрактный доход через спонсорские сделки с компаниями-партнерами клуба. По данным расследования, владелец клуба сам инициировал и устроил для Леонарда соглашения с четырьмя компаниями: Aspiration, Boingo Wireless, Daktronics и Lockton Insurance. Причем убеждал их подписать контракты с игроком, взамен предлагая бизнес от команды.

Кроме того, «Клипперс» оплачивали личные расходы Леонарда, его семьи и его менеджера (и дяди) Денниса Робертсона — перелеты, гостиницы, подарки, билеты. Сотни таких платежей, которые по правилам НБА Леонард должен был возместить клубу, но не возместил. Со своей стороны Робертсон давил на руководство «Клипперс», требуя обеспечить Леонарду около 10 миллионов в год стороннего дохода. Ни один из руководителей клуба не пресек эти требования и не доложил о них в лигу, как требовали правила.

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Наказания для клуба оказались жесткими. «Клипперс» не сможет использовать выборы в первом раунде драфтов 2029, 2030, 2031, 2032 и 2033 годов. То есть менеджмент не сможет рассчитывать на усиление команды за счет топовых молодых проспектов достаточно длительный период времени. Стив Балмер отстранен на один год от любой деятельности, связанной с лигой и клубом. Президент по бизнес-операциям Джиллиан Цукер отстранена без сохранения зарплаты на один год. Ее признали основной и непосредственно ответственной за недопустимые рекламные соглашения, а также установили, что она предоставляла следствию ложную информацию.

Президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк отстранен без сохранения зарплаты на шесть месяцев за участие в недопустимых рекламных соглашениях и одобрение неправомерных расходов Ленарда и членов его семьи. Кроме того, на ближайшие пять лет в отношении «Клипперс» и сотрудников клуба будет действовать программа контроля и мониторинга со стороны офиса НБА.

По сути, лига отправила сообщение всем командам: попытки маскировать доплаты игрокам через «спонсорство» будут караться максимально жестко, вплоть до отстранения владельца. Вопрос теперь в том, подключится ли к этому делу Комиссия по ценным бумагам и биржам США. SEC уже запросила информацию по этим сделкам у засветившихся компаний.

Фото Getty Images

Справедливость не восторжествовала?

В «Клипперс» категорически отвергли выводы лиги и назвали расследование «охотой на ведьм», пообещав бороться за свою невиновность. «Озвученная нам в частном порядке информация отличается от того, что было объявлено публично. Лига не придерживалась заявленных комиссионером Адамом Сильвером стандартов справедливости и четкости. В течение года мы полностью сотрудничали с расследованием и делали все возможное. Теперь мы намерены приложить все усилия, чтобы продемонстрировать нашу невиновность. Мы будем оспаривать эти итоги и штрафы всеми возможными способами и намерены добиться этичного и беспристрастного арбитража», — говорится в заявлении клуба.

Однако, по данным источников, формального механизма апелляции в правилах лиги для команды нет. Отметим, что это не первое нарушение «Клипперс» при Балмере: в 2015 году клуб оштрафовали на 250 тысяч за то, что во время вербовки свободного агента Де Андре Джордана ему предложили несанкционированную сделку с Lexus на 200 тысяч в год. НБА особо подчеркнула, что «Клипперс» — рецидивист по части обхода потолка зарплат.

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Сам же Леонард заявил, что заключал все соглашения добросовестно и ничего не знал о намерении кого-либо обойти потолок зарплат. Он недавно уволил Робертсона, принял штраф и готовится к новому этапу карьеры — этим летом стало известно, что в результате обмена он возвращается «Торонто», где провел лучший сезон в карьере (В 2019 году стал двукратным чемпионом НБА и MVP финала).

Тот факт, что звездный игрок отделался только небольшим штрафом, вызывает вопросы у баскетбольной общественности. «Как Каваю Леонарду удается избежать последствий? Он тихий. Ничего не говорит. Все пролетает мимо него. Но он получил самую большую выгоду. А что по его дяде (Робертсону теперь запрещено заниматься любой коммерческой деятельностью, связанной с НБА)? Это что, единственная работа в его жизни? Меня это не радует. Справедливость не восторжествовала. Думаю, что Кавай отделался слишком легко», — написал в своих соцсетях телеведущий Стивен Эй Смит.

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НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
Кавай Леонард
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