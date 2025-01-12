Звезда женской НБА ушла в OnlyFans. За год заработала больше денег, чем за всю баскетбольную карьеру
Звезда женской НБА Лиз Кэмбидж призналась, что год заработала на OnlyFans больше, чем за всю баскетбольную карьеру. На портал для взрослых она перебралась после того, как в 2022 году ушла из «Лос-Анджелес Спаркс».
«Мысль о том, что на OF я заработала больше, чем за все годы профессиональной карьеры, дикая», — цитирует 33-летнюю австралийку портал Essential Sports.
Кэмбидж жаловалась на оклады в спорте
Баскетболистка покинула женскую НБА и фактически приостановила карьеру в 2022 году — внезапно расторгла контракт с «Лос-Анджелес Спаркс». Тогда она объяснила все достаточно культурно — хотя и намекнула, что ее в американском баскетболе многое не устраивало.
«Мне будет не хватать пурпурно-золотой формы, но я потрачу освободившееся время на свое исцеление и личностный рост... Мне жаль уходить так внезапно, и я бы хотела закончить все на другой ноте... Я надеюсь, НБА внесет свой вклад в создание более безопасной среды и сильной системы поддержки своих игроков», — написала тогда Кэмбидж в социальных сетях.
Оставшись без постоянного контракта, Лиз обратилась к популярной платформе для взрослых OnlyFans — там модели размещают фотографии и видео, доступные только платным подписчикам. Австралийка объяснила ход элегантно. «Баскетбол был лишь частью меня. Речь идет о собственном бренде, о демонстрации того, кто я есть. Не все поймут мой выбор, и это нормально. Я здесь, чтобы жить своей правдой», — говорила австралийка.
Кэмбидж действительно солидно поправила финансовое положение. По данным американской прессы, ее максимальный оклад в женской НБА составлял около 220 тысяч долларов в год, тогда как на OF — примерно 1,5 миллиона. «Женская НБА недостаточно платит своим игрокам», — говорила Лиз еще до перехода на платформу.
Известная скандалистка
Австралийскую баскетболистку хорошо знали еще до ее перехода во «взрослый бизнес». Во-первых, Кэмбидж была действительно хорошей спортсменкой — она четыре раза участвовала в Матче всех звезд, устанавливала рекорд лиги по количеству набранных за встречу очков (53). Лиз считалась одной из мощнейших баскетболисток в лиге.
Во-вторых, Кэмбидж была хорошо известна благодаря своим скандалам. Один из самых ярких случился в сборной Австралии. В 2021 году Лиз крепко влипла — во время матча с национальной командой Нигерии она спровоцировала драку, по слухам назвав соперниц «обезьянами». За это ей прилетело не столько от нигериек, сколько от собственной команды — австралийские чиновники начали расследование, а партнеры потребовали отстранить девушку от матчей.
На этом фоне Лиз отказалась от поездки в Токио, сославшись на проблемы с психологическим здоровьем. Но ей мало кто поверил, и скандал только набрал обороты. Пришлось оправдываться. «Все произошедшее и сказанное записано на видео. Я знаю, что случилось, и не одобряю ложь и людей, которые постоянно пытаются меня опорочить. Но я была заперта в комнате целую неделю (из-за карантина. — Прим. «СЭ»), поэтому понятно было — сойду здесь с ума», — заявила тогда австралийка.
Причем нигерийки простили грубиянку. Более того, главная звезда сборной Элизабет Балогун даже заявила после скандала, что не будет возражать, если Кэмбидж присоединится к их команде после того, как ее забанили в сборной Австралии.
Также после ухода из НБА Лиз смогла прилично заработать и в баскетболе. В 2024 году она подписала отличный контракт в Китае — около миллиона долларов в «Сычуане». Кэмбидж прокомментировала это событие в своем стиле. «Один миллион — и я выступлю. Если меня ненавидят, то пусть ненавидят и смотрят, как копятся деньги», — написала Лиз в социальных сетях.
Кэмбидж начала карьеру в 2007 году, с тех пор сменила уже множество команд. В 2018 году она признавалась лучшей баскетболисткой женской НБА, четыре раза участвовала в Матче всех звезд. В 2024 году стала чемпионкой Китая с командой «Сычуань».