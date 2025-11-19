Плюс один рекорд у Леброна: великий форвард «Лейкерс» первым сыграл в 23-х сезонах НБА

Кажется, Джеймс вечный.

Леброн Джеймс вновь подтвердил свой легендарный статус. 40-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые вышел на паркет в текущем чемпионате в матче против «Юта Джаз» (140:126). Для Леброна это уже 23-й сезон в НБА — рекордный в истории лиги.

Сплошные достижения

В историческом матче Леброн, восстанавливающийся после травмы, оформил дабл-дабл (11 очков и 12 передач). Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич (37 очков и 10 передач), а в составе «Юты» 33 очка набрал Кейонте Джордж.

В НБА поздравили Леброна с выдающимся достижением, опубликовав его фотографию с цитатой рекордсмена: «Я благословлен, парень. Счастлив до сих пор заниматься любимым делом на высоком уровне».

Это далеко не первое достижение в коллекции легендарного баскетболиста. Джеймс уже становился самым молодым игроком в истории лиги, набравшим 10 000 очков (2008 год) и 30 000 очков (2018 год). Кроме того, Леброн удерживает рекорд по количеству очков и сыгранным минутам за карьеру НБА. Всего на счету баскетболиста десятки громких рекордов.

Еще одним историческим моментом стала игра против «Миннесоты» 23 октября 2024 года, когда Леброн впервые вышел на паркет вместе с сыном Бронни — на данный момент это единственный случай в истории НБА.

«Я уже на грани»

Не исключено, что 23-й сезон может стать последним для легендарного баскетболиста. В сентябре Леброн заявил ESPN: «Я знаю, что я уже на грани. Я не собираюсь играть еще 23 года, это уж точно. Завершение карьеры близко».

Новый чемпионат дался Джеймсу с трудом. Форвард пропустил тренировочные сборы и первые 12 игр, так как лечился от ишиаса — проблем с поясницей. Какое-то время Леброн проходил подготовку в фарм-клубах.

В прошлом сезоне НБА Джеймс набирал в среднем 24,2 очка в регулярном чемпионате и 25,4 очка в плей-офф. В нынешнем розыгрыше «Лейкерс» занимают 4-е место в таблице Западной конференции — на счету команды 11 побед в 15 встречах.