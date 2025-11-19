Баскетбол
НБА
Таблицы Календарь / результаты Новости
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 12:15

Плюс один рекорд у Леброна: великий форвард «Лейкерс» первым сыграл в 23-х сезонах НБА

Леброн Джеймс стал первым игроком с 23 сезонами в НБА
Егор Сергеев
корреспондент
Леброн Джеймс.
Фото Getty Images
Кажется, Джеймс вечный.

Леброн Джеймс вновь подтвердил свой легендарный статус. 40-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые вышел на паркет в текущем чемпионате в матче против «Юта Джаз» (140:126). Для Леброна это уже 23-й сезон в НБА — рекордный в истории лиги.

Сплошные достижения

В историческом матче Леброн, восстанавливающийся после травмы, оформил дабл-дабл (11 очков и 12 передач). Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич (37 очков и 10 передач), а в составе «Юты» 33 очка набрал Кейонте Джордж.

В НБА поздравили Леброна с выдающимся достижением, опубликовав его фотографию с цитатой рекордсмена: «Я благословлен, парень. Счастлив до сих пор заниматься любимым делом на высоком уровне».

Это далеко не первое достижение в коллекции легендарного баскетболиста. Джеймс уже становился самым молодым игроком в истории лиги, набравшим 10 000 очков (2008 год) и 30 000 очков (2018 год). Кроме того, Леброн удерживает рекорд по количеству очков и сыгранным минутам за карьеру НБА. Всего на счету баскетболиста десятки громких рекордов.

Еще одним историческим моментом стала игра против «Миннесоты» 23 октября 2024 года, когда Леброн впервые вышел на паркет вместе с сыном Бронни — на данный момент это единственный случай в истории НБА.

«Я уже на грани»

Не исключено, что 23-й сезон может стать последним для легендарного баскетболиста. В сентябре Леброн заявил ESPN: «Я знаю, что я уже на грани. Я не собираюсь играть еще 23 года, это уж точно. Завершение карьеры близко».

Новый чемпионат дался Джеймсу с трудом. Форвард пропустил тренировочные сборы и первые 12 игр, так как лечился от ишиаса — проблем с поясницей. Какое-то время Леброн проходил подготовку в фарм-клубах.

Леброн Джеймс и&nbsp;Лука Дончич.Время Леброна уходит: «Лейкерс» с ним и Дончичем сенсационно рано вылетели. Джеймс думает о завершении карьеры

В прошлом сезоне НБА Джеймс набирал в среднем 24,2 очка в регулярном чемпионате и 25,4 очка в плей-офф. В нынешнем розыгрыше «Лейкерс» занимают 4-е место в таблице Западной конференции — на счету команды 11 побед в 15 встречах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Читайте также
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
В США опубликуют документы по делу Эпштейна. Что пишут СМИ
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Депутаты партии Зеленского призвали начать создание коалиционного правительства
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Kosta71

    Лучший баскетболист в истории. Джордан не умел в трехи и так не пасовал. К тому же игрок одной позиции и вся команда должна была играть на него.А Леброн универсал. Может играть на любой позиции с блеском. Без вариантов.

    19.11.2025

  • Igor1982

    таких вечных было много))) а потом сканадлы и расследования)) болт, феллпс и тд и тп. герой нужен всегда))))

    19.11.2025

  • авторитет

    Да чел с Урала, он кого 20 лет назад смотрел тех только и знает

    19.11.2025

  • Тор-1

    Слабаки эти баскетболисты. Хоккеисты в НХЛ 23 сезона отыграли человек 10 наверное, а рекорд вообще 26 сезонов!

    19.11.2025

  • Angeldust

    И чем это Чарльз лучше ЛеБрона кроме разве что подоборов и блоков?

    19.11.2025

  • За спорт!

    Во время летит:airplane:

    19.11.2025

  • Pol Pol

    Я вот чё думаю .... а как бы он не помер, через три года, после ухода. Есть такие сомнения, закрадываются. Он ведь .... краёв не видит ! Он мне того шаха, жадного, напоминает .... из "Золотой антилопы" ..... некоторым образом, который меры не знал и ему всё было мало, да мало. Не ... вклад то я его ценю, какой разговор, но ..... надо же и честь знать ! Ну нельзя тааак ! И всё равно, как бы он нибыл там хорош, какие б он рекорды не сьедал .... в моём рейтинге, ... нет ему места ! Не подвинуть ему никого .... из золотого поколения баскетбола, ни одного, ни даже самого не первого !

    19.11.2025

  • с Урала

    Удивительно по#уй... Леброн по звёздности ни секунду ни Джордан, даже ни Шак, Баркли или, прости Господи, Пиппен

    19.11.2025

    • Дёмин набрал 12 очков в матче с «Бостоном». Неплохо забивал с игры, но только «трешки»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости