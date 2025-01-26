Кобилогия. Какое наследие оставил Коби Брайант

Факты, которые могли не знать о легендарном спортсмене.

Сегодня весь мир отмечает пятую годовщину смерти Коби Брайанта. Легендарный защитник «Лейкерс» погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета в Лос-Анджелесе. Ему был 41 год. Вместе с пятикратным чемпионом НБА на борту была его 13-летняя дочь Джианна, которая пошла по стопам отца и считалась одной из самых талантливых баскетболисток своего возраста. Всего трагедия унесла жизни девяти человек.

Какие ипостаси Коби мы узнали спустя эти пять лет:

1. Коби-объединитель. История жизни Брайанта-младшего (сына известного игрока НБА Джо Мармелада Брайанта) показывает ту самую линию, которая объединяла народы и страны и которой всю свою жизнь придерживался Коби.

Италия с ее территориальным различием — тот еще набор характеров и эмоций, но Коби с самого детства понял, что надо уметь разговаривать с людьми на одном языке, в прямом и в переносном смысле (герой нынешней НБА Лука Дончич вспоминал, что Коби подучил словенский, чтобы троллить Луку со скамейки, а многолетний партнер Брайанта Газоль-старший всегда удивлялся, как Vino совершенствовался в испанском, чтобы мотивировать бороться со всеми на площадке).

Если Майкл Джордан открыл НБА миру, то Коби открыл НБА Азии. Популярность Брайнта в Поднебесной была колоссальной, что и стоило миллиардным контрактам для Лиги и многомиллионным контрактам для самого Коби с известным производителем обуви.

Ах да, стиль. Да простят меня уроженцы Филадельфии — The Roots с их влиянием и Уилл Смит с его фотогеничностью, но именно Коби перенес в массовую спортивную культуру тот самый old money style (спасибо Реджо-Калабрии, где каждый кирпичик пронизан тысячелетней историей).

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2. Коби-могул. Извините, что приходится использовать именно эту кальку в российском СМИ. Но именно она очень удачно ложится в формирование бизнес-интересов Брайанта.

Конечно, специалисты назовут фигуры Мэджика Джонсона и Майкла Джордана в качестве первых суперзвезд-супербизнесменов и будут правы. Но. Мэджик построил свою империю с подхода хозяйственника-промышленника, Майкл же попал во времена глобальной экспансии ТНК, к которой и сам приложил 6-перстневую руку. Коби же связал свою бизнес-модель с собственным эго и оперировал какой там по счету медийной революцией и ее инструментами.

MB3FIVE, Zo, RTB MB, BCVS, DRUMMXND, Trip J, Dame D.O.L.L.A — это не просто набор букв, а творческие псевдонимы рэперов-баскетболистов в НБА. Коби делал это точно не первым, но задал мейнстрим.

Когда Леброн начал формировать свою бизнес-империю и присматриваться к акциям «Ливерпуля», Коби давно уже договаривался с итальянским «Миланом» и играл в футбол со всеми — от Стива Нэша до Рональдиньо.

Кто-то может забыть про «Оскар», полученный Коби за мультипликационный фильм «Мой баскетбол». Вспомните, когда другой спортсмен будет хотя бы номинирован на эту престижную награду.

3. Коби-копия. На пике популярности Стефа Карри (прости, Шеф, она прошла) в интернетах светили кадры маленького Стефена, сидевшего на руках Алонзо Моурнинга, когда папа участвовал в конкурсе дальнобойщиков.

Стеф, которого некоторые называют одним из наследников Коби, с пеленок впитывал атмосферу баскетбола. И, надо сказать, тем же занимаются дети самого Стефа (Айша вообще скоро станет популярнее своего дедушки).

Такого количества сыновей своих отцов-баскетболистов, как в настоящий момент, никогда не было (на скорый счет можно взять 17 человек, вплоть до Марвина Бэгли, чей дедушка играл в профи, и Люка Уолтона, который играл с Коби).

Не у всех сыновей получалось превзойти своих отцов (Бронни Джеймс, извини).

Безусловно, все мы хотим быть похожими на своих отцов или даже превзойти их. Уверен, что для миллионов мальчишек и, конечно же, девчонок Коби был своего рода баскетбольным папой. Потеряли ли мы или же нашли — это с какой стороны посмотреть.

4. Коби-этик (кстати, английские словари могли вы внести слово Kobe-ethic в новые редакции как синоним полного, доходящего до паранойи, погружения в процесс и прикладывания максимума усилий и возможностей). Скажу честно, слово взято по аналогии с Феллиниэски (изображение окружающей среды в стиле Федерико Феллини).

Историями про собственные ключи от тренировочного зала, отдельной тренировкой перед командной тренировкой, игрой против собственной тени (!) уже никого не удивить.

Чем жертвуется в таких случаях? Семейной жизнью (не думаю, что у Коби все было идеально в семье), телом (я насчитал 22 вида повреждений (включая инфекционные болезни) и некоторые многократно у Коби), размытием эмоционального фона (стрессов в жизни было немало: от ссор в раздевалке с Шаком до регулярных судебных разбирательств) и частичной или полной потерей мотивации.

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5. Коби-мотиватор. Использование выражения Mamba Mentality во всех областях человеческой деятельности (от традиционно спортивных до отделов продаж крупных компаний) говорит о появление феномена в нашей повседневной жизни.

Возьмем навскидку таких людей, как Джейсон Тейтум, Леброн Джеймс, Девин Букер, Яннис Адетокунбо, Клэй Томпсон, Новак Джокович — они открыто признавали, что Коби изменил их жизнь. Вроде бы не последние люди в мировом баскетболе (вы же заметили, что Джокович не относится к баскетболу?).

Уже в 2020 году Университет Нюманна (Neumann University) ввел в образовательную программу предмет по Mamba Mentality. Его примеру последовали не менее 30 других высших учебных заведений на планете.

Интересно, если у Коби был свой Калибан, то что бы он сказал, глядя на оставленное наследство? С каким бы счетом он проиграл Коби в игре один на один?