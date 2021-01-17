Харден оставил лишние килограммы в Техасе и круто дебютировал за «Бруклин»

Рекорд НБА в первой же игре Бороды за новую команду.

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«Бруклин» — «Орландо» — 122:115 (29:26, 23:24, 32:33, 38:32)

«Бруклин»: Дюрант (42 очка), Харден (32), Харрис (17)

«Орландо»: Вучевич (34), Росс (23), Коул Энтони (16).

С момента закрытия одного из самых противоречивых обменов в истории НБА до дебюта его главного фигуранта — Джеймса Хардена в «Бруклине» — прошло всего три дня. Джеймс не провел ни одной тренировки в составе «Нетс», но сам изъявил желание сыграть против «Орландо». И если последний месяц все любители баскетбола смеялись над лишним весом MVP-2018, то после дебютной игры в форме нового клуба эти разговоры поутихнут. Джеймс был в неплохой физической форме (разница по сравнению с последними матчами в составе «Хьюстона» колоссальная) и доказал, что по-прежнему способен быть икс-фактором. Почти за 40 минут на паркете он без сверхнапряжения собрал трипл-дабл (32 очка + 12 подборов + 14 передач), став первым игроком в истории НБА, который так ярко дебютировал (трипл-дабл с 30+ очками) за новую команду.

Важно отметить, что Харден не жадничал. Постоянно старался найти передачей своих партнеров, здорово взаимодействовал с Дюрантом (три сезона вместе играли за «Оклахому»), а в ряде эпизодов даже старался не быть статистом в обороне. Четыре перехвата — лишнее тому подтверждение. Также Джеймс был агрессивен в атаке, пробив 15 штрафных — в два раза больше всех своих партнеров. «Нетс» одержали командную победу! И это с нами еще не было Кайри Ирвинга. Надо же, было страшно", — признался после игры Харден.

Конечно, стоит привести еще несколько статистических показателей 31-летнего защитника: 12 потерь, не самый звездный процент реализации дальних бросков (3/10). Да и «Орландо», который в этом году не хватает звезд с неба, Харден и Дюрант одолели только в самой концовке. Хотя на этой неделе подопечных Стива Клиффорда без шансов размазали «Милуоки» и «Бостон».

Главная причина — слабая скамейка, которая наверняка еще не раз аукнется подопечным Стива Нэша в этом сезоне. Резервисты набрали всего 19 очков из 122. В такой ситуации звезды должны выдать суперматчи сериями. Хватит ли на это сил и терпения Дюранту и Хардену?

Впрочем, суперзвездам «Бруклина» есть что доказывать и есть почему рвать одно место за свои колоссальные зарплаты. У Хардена нет командных титулов в НБА, Дюрант дважды выиграл Кубок Ларри О'Брайена в составе «Голден Стэйт» (2017, 2018), но хейтеры никогда не забудут, что он пришел в чемпионскую команду, которая была на две головы сильнее всех соперников. Не спасают даже две подряд награды MVP финальной серии.

Непонятно, есть ли еще мотивация у последнего участника звездного трио Кайри Ирвинга. Он выигрывал чемпионский перстень с Леброном Джеймсом, потом повалял дурака в «Бостоне», а прошлый сезон практически полностью пропустил из-за травмы. В этом же году Кайри пропускает матчи по личным причинам. Нэш пока не может назвать дату возвращения плеймейкера, а инсайдеры пишут о Ирвинге больше, чем о ком-либо другом в НБА. Одни сообщают, что он не вернется в этом сезоне, а другие — что «Бруклин» обменяет 28-летнего американца ради глубины состава. Что ж, запасаемся попкорном и ждем горячих новостей из Нью-Йорка.