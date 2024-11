Вембаньяма круто начал свой второй сезон в НБА. Но у его команды почти нет шансов на плей-офф

50 очков за матч, защитные скиллы и высокий процент реализованных трехочковых.

В четверг, 14 ноября, «Сан-Антонио» одержал свою шестую победу в регулярке-2024/25 НБА, обыграв дома «Вашингтон» (139:130). Героем встречи стал лидер «Сперс» Виктор Вембаньяма, обновивший свой рекорд результативности сразу на 10 очков. На счету Вембы 50 очков, 6 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота. Также француз забросил рекордные для себя 8 трехочковых, которых он в этом году стал бросать значительно больше. Также Виктор в полный голос заявил о своих претензиях на приз лучшему защищающемуся сезона. Он позволяет оппонентам реализовать только 36% бросков из-под кольца, а в среднем за матч делает 3,8 блок-шота. Правда, вряд ли это поможет его команде зацепиться за место в топ-8 на «Западе».

Без Поповича

Почти в каждом матче Вемба вписывает свое имя в статистические рекорды лиги. Например, на этой неделе (после победного матча с «Сакраменто») Виктор стал всего шестым игроком в истории НБА, которому удалось набрать как минимум 1700 очков, 800 подборов и 300 передач по итогам первых 82 матчей в лиге. Бигмен присоединился к Оскару Робертсону, Кариму Абдул-Джаббару, Лэрри Берду, Блейку Гриффину и Сидни Уиксу.

Баскетболист «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма (№ 1) в матче против «Сакраменто». Фото Imagn Images, USA Today Sports

Также в последних двух матчах Виктор показывает отличный процент дальних попаданий. В игре с «Сакраменто» он реализовал 6/12 трехочковых, с «Вашингтоном» — 8/16. Всего же по сезону у него 34,3%, при этом сам Вемба уверен, что может прибавить в этом элементе. «По сравнению с прошлым сезоном я стал тщательнее выбирать возможности для атаки с периметра. Это позволяет лучше попадать, и это прекрасные ощущения. Мне 20 лет. Надеюсь, с течением времени прогресс будет продолжаться. Нет причин, чтобы становилось хуже», — рассказал форвард «Сан-Антонио».

«Он совершает броски каждый день, — подчеркнул исполняющий обязанности главного тренера Митч Джонсон. — У него были промахи из хороших позиций в начале сезона, и я понимаю, почему это стало темой для разговоров. Но я не думаю, что мы откажемся от этого из-за промахов. На данный момент проценты постепенно приходят в норму».

Джонсон подменяет Грегга Поповича, который отсутствует из-за проблем со здоровьем: 2 ноября легендарный тренер перенес микроинсульт. Сроки возвращения 75-летнего специалиста пока не называются, однако один из главных инсайдеров НБА Шэмс Чарания отмечает, что мы можем и не увидеть Грегга на скамейке «Сперс» в этом сезоне. «Ситуация вызывает большую обеспокоенность», — пишет Чарания.

«У нас не очень много информации от Поповича, — говорит Вембаньяма. — Врачи держат нас в курсе настолько, насколько нам разрешено знать. Я не переживаю по этому поводу. Знаю, что он скоро вернется».

Без опытного тренера «Сан-Антонио» вряд ли сможет рассчитывать на высокий результат в этом сезоне. Хотя перед началом регулярки шансы «Сперс» на выход в плей-офф выглядели призрачными (пока команда выиграла 6 матчей из 12 и делит 9-10 позицию в Западной конференции с «Миннесотой» и «Клипперс»). «Нет никаких вопросов к таланту Вембаньямы и тому, что он может когда-нибудь стать одним из лучших в истории НБА, — отметил чемпион НБА-2008 Брайан Скалабрини. — Мне жаль, но я не могу смотреть на баскетбол «Сперс». Нет ничего, что привлекало бы меня в этой команде. Да, их звезда выглядит как инопланетянин, аватар. Говорите все что угодно. Но мне невыносимо видеть этот плохой баскетбол, когда все просто швыряют эти плохие броски. Это выше моих сил».

Баскетболист «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. Фото USA Today Sports

Идеальная защита

Еще один титулованный эксперт Кендрик Перкинс пошел еще дальше. Он считает, что карьера центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена может сложиться лучше, чем у Вембаньямы. Напомним, что 22-летний бигмен был выбран на драфте НБА-2022 под вторым номером, вслед за Виктором.

«Вемба — самый перспективный игрок со времен Леброна Джеймса, — считает бывший игрок «Бостона» и «Оклахомы». — Парень, который должен был прийти в «Сан-Антонио» и спасти клуб. Он не готов продемонстрировать это в этом сезоне. Прямо сейчас мне больше импонирует Чет Холмгрен. Я смотрю на него и думаю: во-первых, Чет не уступает Виктору по скиллам. Он более развит физически. По-моему, в нем больше спортивной злости, и на данный момент он лучше готов и способен проявлять свои лучшие качества. Как бы мы ни восторгались потенциалом Вембаньямы — и это справедливо, — Чет готов составить ему конкуренцию. Так что, безусловно, его карьера может сложиться лучше, чем у Виктора».

Хотя в этом сезоне Виктор может завоевать уже вторую личную награду в своей заокеанской карьере. В прошлом году он был признан лучшим новичком (Rookie of the Year), а в этом один из главных претендентов на приз Defensive Player of the Year (в прошлом сезоне его в четвертый раз в карьере получил Руди Гобер). Французский форвард позволяет оппонентам реализовывать 36% бросков из-под кольца, лидирует в лиге по среднему и общему количеству блок-шотов. «Когда ты в «краске», единственное, что можно сделать — поставить через него, — подчеркивает центровой «Клипперс» Ивица Зубац. — Нужно сыграть жестко и пытаться воткнуть сверху. Он накрывает все, что пролетает над ним, любой флотер или хук. Остается только сделать постер-данк».

При этом Попович хочет сделать француза разносторонним игроком. «На мой взгляд, он больше игрок периметра, чем поста. Мы хотим, чтобы Виктор умел делать все. Играть изоляции, бросать — полный пакет навыков. Но Вемба не может делать все одновременно, с учетом ситуации и происходящего».