«Уверен, что он будет в зеленой комнате». Колонка Кириленко — о Егоре Демине

Президент РФБ и легенда «Юты» Андрей Кириленко рассказал «СЭ» о трех россиянах, которые в 2025 году с высокой долей вероятности могут быть выбраны на драфте НБА.

Осенью Зоран Лукич ездил в США, чтобы встретиться со всеми нашими ребятами, выступающими в NCAA. В первом и втором дивизионе. Пока не разговаривал с главным тренером об итогах его командировки. Обсудим это на ближайших матчах национальной сборной (Россия сыграет с Тунисом и Ливией 22 и 24 ноября в Москве. — Прим. «СЭ»).

Однако я по своим каналам внимательно слежу за ребятами, и у меня очень приятные впечатления. Главный хедлайнер, конечно, Егор Демин. Он великолепно дебютировал в составе BYU Cougars, показывает уверенную игру, играет доминирующую роль в своей команде. Еще важно, что его тренер Кевин Янг имеет богатый опыт работы в НБА (в прошлом сезоне был первым ассистентом главного тренера «Финикса». — Прим. «СЭ»). Он работает в университете Прово по-взрослому, доверяет Егору важнейшую роль на площадке.

Это хорошая заявка на высокую позицию на драфте. Важно это и для внутреннего состояния. Когда у тебя начинает получаться, то хочется делать свою работу лучше и лучше.

Уже много раз слышал, что Егора называют следующим Кириленко, но мне кажется, что такие сравнения неуместны. Мы совершенно разные по комплекции, динамике, своему баскетбольному пути. И могу сказать, что до приезда на драфт меня мало кто знал в США. У меня не было возможности показать себя в NCAA. Егор же на виду, за ним следят все команды НБА 24/7, у него отличная пресса. Это здорово.

Еще рад, что он в Юте. У меня там есть дополнительные шпионские глаза и уши. Я на связи с папой Егора. Сказал Владимиру звонить мне в любой момент, если сыну понадобится какая-то помощь или совет. Очень надеюсь, что в лице Егора мы получим игрока, который потенциально может стать звездой в НБА. И, конечно, это огромное усиление для сборной.

Попадет ли он в зеленую комнату (место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких. — Прим. «СЭ»)? Уверен в этом. Это мое мнение. Если все будет развиваться так, как сейчас.

Помимо Демина, я бы еще отметил Владислава Голдина из Michigan State и Виктора Лахина из Clemson Tigers (кстати, я чуть не попал в Клемсон). Егор, Влад и Витя — три человека, которые сейчас лидеры своих команд в NCAA.

Это дорогого стоит при такой конкуренции и высочайшем уровне исполнителей и тренеров в NCAA. Им доверяют ведущие роли, и это о многом говорит. Так что Демин, Голдин и Лахин — три главных претендента на то, чтобы быть выбранными на драфте (последним российским игроком, который был выбран на драфте НБА, был Сергей Карасев в 2013 году). Они готовы. Особенно Голдин, который на сто процентов созрел для следующего шага. И тут бы я отдал должное ЦСКА, который не стал удерживать игрока в своей системе и ради будущего центрового отпустил его в США. Виктору и Егору надо еще добавить, но все придет в процессе.

Что касается остальных наших ребят, которые выступают в первом дивизионе NCСA, то, конечно, они тоже в нашем поле зрения. Это Ярослав Нягу (Jacksonville State), Виктор Панов (Drexel Dragons), Даниил Глазков ( Loyola Ramblers) и Нестор Дячок (North Florida Ospreys). Последний напоминает мне Кайла Синглера. Легкий третий номер, с отличным броском.

У всех есть хорошие шансы стать профессионалами. Но по сравнению с первой троицей они пока сыроваты.