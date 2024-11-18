Баскетбол
НБА
Таблицы Календарь / результаты Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 16:00

«Уверен, что он будет в зеленой комнате». Колонка Кириленко — о Егоре Демине

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Разыгрывающий «Университета Бригама Янга» Егор Демин
Разыгрывающий «Университета Бригама Янга» Егор Демин (слева).
Фото Getty Images
Президент РФБ и легенда «Юты» Андрей Кириленко рассказал «СЭ» о трех россиянах, которые в 2025 году с высокой долей вероятности могут быть выбраны на драфте НБА.

Осенью Зоран Лукич ездил в США, чтобы встретиться со всеми нашими ребятами, выступающими в NCAA. В первом и втором дивизионе. Пока не разговаривал с главным тренером об итогах его командировки. Обсудим это на ближайших матчах национальной сборной (Россия сыграет с Тунисом и Ливией 22 и 24 ноября в Москве. — Прим. «СЭ»).

Однако я по своим каналам внимательно слежу за ребятами, и у меня очень приятные впечатления. Главный хедлайнер, конечно, Егор Демин. Он великолепно дебютировал в составе BYU Cougars, показывает уверенную игру, играет доминирующую роль в своей команде. Еще важно, что его тренер Кевин Янг имеет богатый опыт работы в НБА (в прошлом сезоне был первым ассистентом главного тренера «Финикса». — Прим. «СЭ»). Он работает в университете Прово по-взрослому, доверяет Егору важнейшую роль на площадке.

Егор Демин. В баскетболе США появилась звезда из России. Демина признали новичком недели и ждут в топ-5 драфта НБА

Это хорошая заявка на высокую позицию на драфте. Важно это и для внутреннего состояния. Когда у тебя начинает получаться, то хочется делать свою работу лучше и лучше.

Уже много раз слышал, что Егора называют следующим Кириленко, но мне кажется, что такие сравнения неуместны. Мы совершенно разные по комплекции, динамике, своему баскетбольному пути. И могу сказать, что до приезда на драфт меня мало кто знал в США. У меня не было возможности показать себя в NCAA. Егор же на виду, за ним следят все команды НБА 24/7, у него отличная пресса. Это здорово.

Еще рад, что он в Юте. У меня там есть дополнительные шпионские глаза и уши. Я на связи с папой Егора. Сказал Владимиру звонить мне в любой момент, если сыну понадобится какая-то помощь или совет. Очень надеюсь, что в лице Егора мы получим игрока, который потенциально может стать звездой в НБА. И, конечно, это огромное усиление для сборной.

Попадет ли он в зеленую комнату (место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких. — Прим. «СЭ»)? Уверен в этом. Это мое мнение. Если все будет развиваться так, как сейчас.

Помимо Демина, я бы еще отметил Владислава Голдина из Michigan State и Виктора Лахина из Clemson Tigers (кстати, я чуть не попал в Клемсон). Егор, Влад и Витя — три человека, которые сейчас лидеры своих команд в NCAA.

Это дорогого стоит при такой конкуренции и высочайшем уровне исполнителей и тренеров в NCAA. Им доверяют ведущие роли, и это о многом говорит. Так что Демин, Голдин и Лахин — три главных претендента на то, чтобы быть выбранными на драфте (последним российским игроком, который был выбран на драфте НБА, был Сергей Карасев в 2013 году). Они готовы. Особенно Голдин, который на сто процентов созрел для следующего шага. И тут бы я отдал должное ЦСКА, который не стал удерживать игрока в своей системе и ради будущего центрового отпустил его в США. Виктору и Егору надо еще добавить, но все придет в процессе.

Разыгрывающий &laquo;Университета Бригама Янга&raquo; Егор Демин. «Он получил большой кайф, заряжался энергией от 20 тысяч болельщиков». Детали дебюта Егора Демина в NCAA

Что касается остальных наших ребят, которые выступают в первом дивизионе NCСA, то, конечно, они тоже в нашем поле зрения. Это Ярослав Нягу (Jacksonville State), Виктор Панов (Drexel Dragons), Даниил Глазков ( Loyola Ramblers) и Нестор Дячок (North Florida Ospreys). Последний напоминает мне Кайла Синглера. Легкий третий номер, с отличным броском.

У всех есть хорошие шансы стать профессионалами. Но по сравнению с первой троицей они пока сыроваты.

Баскетбол
Андрей Кириленко
Егор Демин
Читайте также
Адаму Салаи стало плохо во время матча Нидерландов и Венгрии в Лиге наций
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
У «Спартака» может появиться-фарм-клуб в ФНЛ. Что происходит в Первой лиге
Выживший при нападении Евсеев пройдет обследование в московской клинике
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
В Кремле выступили за нормализацию ситуации в Абхазии
Популярное видео
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вембаньяма круто начал свой второй сезон в НБА. Но у его команды почти нет шансов на плей-офф

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости