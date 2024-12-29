Дом звезды НБА Луки Дончича ограбили. Это не первый налет на жилье спортсмена в США за последнее время

Баскетболист и его семья не пострадали.

Дом одной из главных звезд НБА Луки Дончича ограбили. В главных американских спортивных лигах предупреждают спортсменов об угрозах взломов их жилищ, ведь случай словенца — далеко не единственный, произошедший за последние месяцы.

Что украли у Дончича

The Dallas Morning News со ссылкой на полицейский отчет сообщило, что из дома Дончича вынесли ювелирные украшения на сумму 30 тысяч долларов. Ограбление произошло в пятницу — неизвестно, сколько человек в нем принимало участие. Воры проникли в дом, разбив окно в главной ванной комнате баскетболиста. Все случилось вечером — между 17 и 21 часами по местному времени. В этот промежуток «Даллас», за который выступает Лука, проводил матч регулярного чемпионата НБА против «Финикса» (98:89).

Словенец не принимал участия в игре из-за травмы, но в момент ограбления его и родных не было дома. Также в отчете правоохранителей сообщается, что за жилищем следит частная охрана — однако неясно, была ли она на месте во время налета. Сам спортсмен быстро написал заявление в полицию.

«В то время никого не было дома, и, к счастью, Лука и его семья в безопасности. Он подал заявление в полицию: расследование продолжается», — приводит слова менеджера баскетболиста Лары Бет Сигер издание The News.

Фото USA Today Sports

В США часто грабят спортсменов

В Соединенных Штатах участились ограбления спортсменов — случай Дончича стал одним из нескольких за последние месяцы. Не так давно обнесли дом другого атлета из Далласа — самого высокооплачиваемого игрока хоккейного «Старз» Тайлера Сегина. Среди баскетболистов ранее ограбили жилища Бобби Портиса из «Милуоки» и Майка Конли-младшего из «Миннесоты».

Официальный комментарий по поводу ограблений своих спортсменов дала даже пресс-служба НБА. «Мы рады, что Луки и его семьи не было дома во время ограбления, сейчас они находятся в безопасности. Эта тенденция краж со взломом тревожит всех нас. Отдел безопасности НБА тесно сотрудничает с нашими командами и ассоциацией игроков, а также с федеральными и местными властями, чтобы обеспечить нашу полную поддержку и помощь. Безопасность наших игроков и их семей имеет для организации первостепенное значение», — говорится в заявлении лиги.

По информации Associated Press, ФБР связало ограбления с «транснациональной группой южноамериканских воров». Также пострадали жилища игроков НФЛ Патрика Махоумса и Трэвиса Келси из «Канзас-Сити», Джо Барроу из «Цинциннати» и Линвала Джозефа из «Далласа». Причем грабили их тоже во время или накануне матчей их команд. Украденное оценивается десятками тысяч долларов, при этом пострадавших во время кражи людей нет.

Как Дончич выступает в этом сезоне

Сезон для словенца получается сложным не только из-за ограбления, но и из-за периодических проблем со здоровьем. Дончич сыграл в 22 из 32 матчей «Далласа». 25 декабря он повредил икроножную мышцу во встрече с «Миннесотой» и теперь пропустит минимум месяц. Причем участие Луки в том противостоянии тоже было под вопросом — накануне он пропустил две встречи из-за ушиба пятки.

При этом Дончич является лидером команды по набранным очкам и ассистам в среднем за игру — показывает 28,1 и 7,8 соответственно. «Даллас» находится на четвертом месте в Западной конференции. В прошлом сезоне «Маверикс» дошли до финала плей-офф, где уступили «Бостону» в пяти матчах.