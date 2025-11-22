Дёмин достиг отметки в 100 набранных очков в НБА. Егор играет все лучше

В гостевом матче против «Бостона» российский разыгрывающий опять вышел в стартовой пятерке и провел отличный матч.

Регулярный чемпионат НБА

«Бостон» — «Бруклин» — 105:113 (28:22, 25:40, 24:30, 28:21)

Бостон: Браун (26), Симонс (23), Кета (16 + 12 подборов), Причард (13)

Бруклин: Портер (33), Клауни (19), Клэкстон (18 + 12 передач), Дёмин (12 + 6 подборов, 5 передач)

После двухдневной паузы «Бруклин» проводил второй матч подряд против «Бостона», на этот раз в гостях, в зале TD Garden. Егор Дёмин привычно вышел в стартовой пятерке. Российский разыгрывающий провел на площадке 30 минут, набрал 12 очков, сделал 6 подборов и 5 передач. Его игра помогла «Бруклину» одержать третью победу в сезоне — 113:105. При этом общее количество очков, набранных россиянином за карьеру в НБА, перевалило за 100. Чтобы достигнуть этого рубежа, нашему игроку потребовалось 14 матчей.

Ошибки — это нормально

В преддверии второй подряд игры «Нетс» против «Селтикс» самое время вспомнить о первой. И проанализировать ее на предмет действий Дёмина. В плане результативности матч сложился для защитника «Бруклина» весьма удачно (12 очков, 4 из 7 реализованных бросков из-за дуги). Но большую часть второй половины Егор провел на скамейке запасных. В том числе из-за совершенных на площадке ошибок.

«Первый раз во второй половине я заменил не только Дёмина, я заменил всю стартовую пятерку, — говорил на пресс-конференции после первой игры с «Бостоном» главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес. — После чего мы совершили рывок. Такое иногда случается. В этом и заключается работа тренера. Вторая замена Дёмина после перерыва, действительно, была связана с ошибкой. Но допускать ошибки на площадке — это нормально. И зачастую замены происходят не поэтому. Иногда нужно просто попробовать новое сочетание игроков или найти нужный мэтчап, то есть размен в нашу пользу.

С Егором на площадке у нас есть еще один хороший снайпер и техничный дриблер. Меня вообще не смущают ошибки Дёмина. Я очень доволен тем, как он играл в матче с «Бостоном». Я именно так и хотел: чтобы он был агрессивен в нападении и совершил как минимум десять бросков. Меня порадовало то, что он продолжал бросать и проходить с дриблингом в «краску». А также делал много хороших передач на своих партнеров и пытался по максимуму стараться в защите. Егор проделал большую работу. Да, я пока не пересматривал игру, а каждый момент матча запомнить невозможно. Но точно помню, что в третьей четверти я не поменял персонально Дёмина, а сделал именно групповую замену. Наш второй состав сыграл просто отлично и вернул нас в игру».

Даже если не пытаться читать между строк, сложно придумать лучшую поддержку от главного тренера. Тем более Егор ориентирован на свое развитие. Взять хотя бы его привычку вести заметки и важные баскетбольные события фиксировать в блокноте. Чистый олдскул. Так, например, было по итогам его общения с легендой НБА Винсом Картером. Оно состоялось в октябре, во время предсезонного турне «Бруклина» по Китаю. Событие знаковое, так как талант Винса особенно почитал отец Егора. Владимир Дёмин сам был профессиональным баскетболистом. В конце девяностых и нулевые он играл на уровне чемпионата России за команды «Спартак» (Санкт-Петербург), «Химки» (Московская область), «Евраз» (Екатеринбург) и «Урал-Гейт» (Пермь).

«Мой отец считал, что Картер изменил игру не меньше, чем Стеф Карри, Леброн Джеймс или Майкл Джордан, — перед первым матчем с «Бостоном» рассказывал о встрече с легендой Егор изданию The New York Post. — Сложно сказать, чему у такого игрока можно научиться. Легче сказать, чему научиться нельзя. С его опытом Винс, скорее всего, знает о баскетболе гораздо больше других». По ходу общения с Картером Дёмин-младший наполнил советами ветерана один из своих многочисленных блокнотов. Причем заметки он делает сразу на трех языках: русском, английском и испанском. По словам российского баскетболиста, «вести дневник — основной способ запомнить и понять информацию лучше».

Бостон после «Бостона»

Второй подряд матч против «Бостона» «Бруклин» проводил в гостях. Нынешний зал «кельтов», конечно, отличается от легендарного Boston Garden с его местами прогнившим паркетом. Но лепреконы легендарных бостонских побед с удовольствием переселились в новое жилище. И все эти баскетбольные домовенки Кузи очень усложняют соперникам игру против «Селтикс» в гостях.

Но даже паркет, разукрашенный в зеленку, не испугал «Бруклин» в этом матче. Терренс Мэн забил первый мяч гостей — после подбора в нападении и результативной передачи Егора. Этот момент задал настрой всей игре «Бруклина» в этот вечер. Буквально через пару минут произошел еще более важный момент. Дёмин обыграл один в один стабильного персональщика «Бостона» Джордана Уолша и забил хороший мяч от щита. В середине четверти россиянин отличным финтом «поздравил с днем авиации» Деррика Уайта и уверенно забил «трешку». Через минуту разыграл двойку с Клэкстоном и сделал ему результативную передачу в «краску».

Во второй четверти «Бруклин» заиграл еще уверенней — забивать начал Майкл Портер. Его любимое взаимодействие — бросок из комбинации «хэнд-офф», то есть короткой передачи от партнера из рук в руки и заслона одновременно. После одного из его попаданий тренер «Бостона» Джо Мазулла даже взял незапланированный тайм-аут. В эту же паузу на площадку вернулся и Егор. У него в этом матче просто идеальное соотношение передач к потерям (5 к 1). Уверенная игра российского защитника читается в каждом его действии. А как скажет любой опытный тренер, язык тела — очень верный признак прогресса баскетболиста, особенно молодого. Под занавес второй четверти Егор отметился парой передач и попаданий из-под кольца. Особенно был хорош его проход под кольцо и завершение левой рукой. Это позволило «Бруклину» уйти на большой перерыв с преимуществом 62:53.

Хайлайтом третьей четверти была не совсем удачная погоня «Бостона». И то, как с переменным успехом Дёмин в нескольких атаках держал в защите лидера «Селтикс» Джейлена Брауна. Но самое удивительное произошло в четвертом игровом отрезке. «Бруклин» играл в роли лидера. Более того, «Нетс» не позволили хозяевам совершить решающий рывок и вернуться в игру.

Фернандес нашел сочетание игроков, которое выдало качественный баскетбол в «клатче». То есть в решающие моменты четвертой четверти. Частью этого состава, вместе с Портером, Клауни, Мэном и Шарпом, был и Егор. Да, за пять минут до сирены «Бостон» рывком все-таки огрызнулся и сократил отставание до двух очков. Но именно дальнее попадание россиянина в следующей атаке потушило пожар бостонской атаки и утихомирило всех лепреконов, а также фанатов «Селтикс». Попадания Портера (16 очков в четвертой) в стиле геройского баскетбола закрыли вопрос о победителе этой встречи окончательно.

«Я решил в более агрессивном стиле провести четвертую четверть этого матча, — сказал в послематчевом интервью компании Yes Майкл Портер. — Мне делали передачи, а я просто забивал. Также отлично сыграли все мои партнеры, например Ник Клэкстон. Мне очень нравится с ними играть. Плюс Дёмин постоянно прогрессирует. Уверен, мы будем играть все лучше и лучше. Победа над командой, которая пару лет назад играла в финале, да еще у нее дома — это очень важный для нас результат. И мы добились его в четвертой четверти, как одна команда». Это победа над «Бостоном» может послужить неплохой дорожной картой игры «Бруклина» по ходу оставшейся части этого сезона.