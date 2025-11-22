Баскетбол
Сегодня, 08:40

Дёмин достиг отметки в 100 набранных очков в НБА. Егор играет все лучше

«Бруклин» обыграл «Бостон», Егор Дёмин набрал 12 очков
Виктор Шестовпалов
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин (с мячом) против защитника «Бостона» Анферни Саймонса.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
В гостевом матче против «Бостона» российский разыгрывающий опять вышел в стартовой пятерке и провел отличный матч.

Регулярный чемпионат НБА
«Бостон» — «Бруклин» — 105:113 (28:22, 25:40, 24:30, 28:21)
Бостон: Браун (26), Симонс (23), Кета (16 + 12 подборов), Причард (13)
Бруклин: Портер (33), Клауни (19), Клэкстон (18 + 12 передач), Дёмин (12 + 6 подборов, 5 передач)

После двухдневной паузы «Бруклин» проводил второй матч подряд против «Бостона», на этот раз в гостях, в зале TD Garden. Егор Дёмин привычно вышел в стартовой пятерке. Российский разыгрывающий провел на площадке 30 минут, набрал 12 очков, сделал 6 подборов и 5 передач. Его игра помогла «Бруклину» одержать третью победу в сезоне — 113:105. При этом общее количество очков, набранных россиянином за карьеру в НБА, перевалило за 100. Чтобы достигнуть этого рубежа, нашему игроку потребовалось 14 матчей.

Ошибки — это нормально

В преддверии второй подряд игры «Нетс» против «Селтикс» самое время вспомнить о первой. И проанализировать ее на предмет действий Дёмина. В плане результативности матч сложился для защитника «Бруклина» весьма удачно (12 очков, 4 из 7 реализованных бросков из-за дуги). Но большую часть второй половины Егор провел на скамейке запасных. В том числе из-за совершенных на площадке ошибок.

«Первый раз во второй половине я заменил не только Дёмина, я заменил всю стартовую пятерку, — говорил на пресс-конференции после первой игры с «Бостоном» главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес. — После чего мы совершили рывок. Такое иногда случается. В этом и заключается работа тренера. Вторая замена Дёмина после перерыва, действительно, была связана с ошибкой. Но допускать ошибки на площадке — это нормально. И зачастую замены происходят не поэтому. Иногда нужно просто попробовать новое сочетание игроков или найти нужный мэтчап, то есть размен в нашу пользу.

С Егором на площадке у нас есть еще один хороший снайпер и техничный дриблер. Меня вообще не смущают ошибки Дёмина. Я очень доволен тем, как он играл в матче с «Бостоном». Я именно так и хотел: чтобы он был агрессивен в нападении и совершил как минимум десять бросков. Меня порадовало то, что он продолжал бросать и проходить с дриблингом в «краску». А также делал много хороших передач на своих партнеров и пытался по максимуму стараться в защите. Егор проделал большую работу. Да, я пока не пересматривал игру, а каждый момент матча запомнить невозможно. Но точно помню, что в третьей четверти я не поменял персонально Дёмина, а сделал именно групповую замену. Наш второй состав сыграл просто отлично и вернул нас в игру».

Егор Дёмин (справа) в&nbsp;матче &laquo;Бруклин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бостон&raquo; (99:113).Дёмин набрал 12 очков в матче с «Бостоном». Неплохо забивал с игры, но только «трешки»

Даже если не пытаться читать между строк, сложно придумать лучшую поддержку от главного тренера. Тем более Егор ориентирован на свое развитие. Взять хотя бы его привычку вести заметки и важные баскетбольные события фиксировать в блокноте. Чистый олдскул. Так, например, было по итогам его общения с легендой НБА Винсом Картером. Оно состоялось в октябре, во время предсезонного турне «Бруклина» по Китаю. Событие знаковое, так как талант Винса особенно почитал отец Егора. Владимир Дёмин сам был профессиональным баскетболистом. В конце девяностых и нулевые он играл на уровне чемпионата России за команды «Спартак» (Санкт-Петербург), «Химки» (Московская область), «Евраз» (Екатеринбург) и «Урал-Гейт» (Пермь).

«Мой отец считал, что Картер изменил игру не меньше, чем Стеф Карри, Леброн Джеймс или Майкл Джордан, — перед первым матчем с «Бостоном» рассказывал о встрече с легендой Егор изданию The New York Post. — Сложно сказать, чему у такого игрока можно научиться. Легче сказать, чему научиться нельзя. С его опытом Винс, скорее всего, знает о баскетболе гораздо больше других». По ходу общения с Картером Дёмин-младший наполнил советами ветерана один из своих многочисленных блокнотов. Причем заметки он делает сразу на трех языках: русском, английском и испанском. По словам российского баскетболиста, «вести дневник — основной способ запомнить и понять информацию лучше».

Бостон после «Бостона»

Второй подряд матч против «Бостона» «Бруклин» проводил в гостях. Нынешний зал «кельтов», конечно, отличается от легендарного Boston Garden с его местами прогнившим паркетом. Но лепреконы легендарных бостонских побед с удовольствием переселились в новое жилище. И все эти баскетбольные домовенки Кузи очень усложняют соперникам игру против «Селтикс» в гостях.

Но даже паркет, разукрашенный в зеленку, не испугал «Бруклин» в этом матче. Терренс Мэн забил первый мяч гостей — после подбора в нападении и результативной передачи Егора. Этот момент задал настрой всей игре «Бруклина» в этот вечер. Буквально через пару минут произошел еще более важный момент. Дёмин обыграл один в один стабильного персональщика «Бостона» Джордана Уолша и забил хороший мяч от щита. В середине четверти россиянин отличным финтом «поздравил с днем авиации» Деррика Уайта и уверенно забил «трешку». Через минуту разыграл двойку с Клэкстоном и сделал ему результативную передачу в «краску».

Во второй четверти «Бруклин» заиграл еще уверенней — забивать начал Майкл Портер. Его любимое взаимодействие — бросок из комбинации «хэнд-офф», то есть короткой передачи от партнера из рук в руки и заслона одновременно. После одного из его попаданий тренер «Бостона» Джо Мазулла даже взял незапланированный тайм-аут. В эту же паузу на площадку вернулся и Егор. У него в этом матче просто идеальное соотношение передач к потерям (5 к 1). Уверенная игра российского защитника читается в каждом его действии. А как скажет любой опытный тренер, язык тела — очень верный признак прогресса баскетболиста, особенно молодого. Под занавес второй четверти Егор отметился парой передач и попаданий из-под кольца. Особенно был хорош его проход под кольцо и завершение левой рукой. Это позволило «Бруклину» уйти на большой перерыв с преимуществом 62:53.

Егор Дёмин в&nbsp;матче с &laquo;Торонто&raquo;.Дёмин установил личный рекорд в НБА и попал в заголовки СМИ. Американцы в восторге от его игры

Хайлайтом третьей четверти была не совсем удачная погоня «Бостона». И то, как с переменным успехом Дёмин в нескольких атаках держал в защите лидера «Селтикс» Джейлена Брауна. Но самое удивительное произошло в четвертом игровом отрезке. «Бруклин» играл в роли лидера. Более того, «Нетс» не позволили хозяевам совершить решающий рывок и вернуться в игру.

Фернандес нашел сочетание игроков, которое выдало качественный баскетбол в «клатче». То есть в решающие моменты четвертой четверти. Частью этого состава, вместе с Портером, Клауни, Мэном и Шарпом, был и Егор. Да, за пять минут до сирены «Бостон» рывком все-таки огрызнулся и сократил отставание до двух очков. Но именно дальнее попадание россиянина в следующей атаке потушило пожар бостонской атаки и утихомирило всех лепреконов, а также фанатов «Селтикс». Попадания Портера (16 очков в четвертой) в стиле геройского баскетбола закрыли вопрос о победителе этой встречи окончательно.

«Я решил в более агрессивном стиле провести четвертую четверть этого матча, — сказал в послематчевом интервью компании Yes Майкл Портер. — Мне делали передачи, а я просто забивал. Также отлично сыграли все мои партнеры, например Ник Клэкстон. Мне очень нравится с ними играть. Плюс Дёмин постоянно прогрессирует. Уверен, мы будем играть все лучше и лучше. Победа над командой, которая пару лет назад играла в финале, да еще у нее дома — это очень важный для нас результат. И мы добились его в четвертой четверти, как одна команда». Это победа над «Бостоном» может послужить неплохой дорожной картой игры «Бруклина» по ходу оставшейся части этого сезона.

БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
Егор Дёмин
Плюс один рекорд у Леброна: великий форвард «Лейкерс» первым сыграл в 23-х сезонах НБА

Takayama

