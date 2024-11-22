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«Буллз»... Вы «Селтикс», верно?» Байден принял чемпионов НБА в Белом доме

Байден на церемонии чествования «Бостона» в НБА забыл название клуба
Егор Сергеев
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Президент США Джо Байден и игроки «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и Деррик Уайт в Белом доме 21 ноября 2024 года
Президент США Джо БАйден (в центре) с игроками «Бостон Селтикс» Джейсоном Тейтумом (слева) и Дерриком Уайтом на приеме в Белом доме.
Фото Reuters
В фирменном стиле.

Команда «Бостон Селтикс», в июне завоевавшая первое за 16 лет чемпионство в НБА, посетила Белый дом. Там баскетболистов принял президент США Джо Байден — не обошлось без фирменной забывчивости американского лидера.

Президент пошутил?

Выступая на торжественной церемонии, Байден представил триумфаторов своеобразно: «Чемпионы 2024 года, «Буллз» (конкуренты «Бостона» из Чикаго. — Прим. «СЭ»)... Вы же «Селтикс», верно?» (В этот момент президент обернулся и посмотрел на баскетболистов, стоящих за ним.)

Момент быстро разошелся по Сети. «Байден поздравил «Селтикс» без телесуфлера?» — написал пользователь X под ником PolymarketSports. Учитывая, что американский президент известен своей «забывчивостью», из-за которой неоднократно попадал в неловкие моменты, в его очередную оговорку легко было поверить.

Впрочем, на этот раз это оказалась всего лишь заготовленной шуткой — публика отреагировала соответствующе, смехом. Правда, баскетболисты немного смутились, что неудивительно, учитывая «историю болезни» президента.

Баскетболисты «Бостон Селтикс» на приеме в Белом Доме 21 ноября 2024 года
Президент США Джо Байден (в центре) и баскетболисты «Бостон Селтикс» на праздничном приеме в Белом доме.
Фото Reuters

Но Байден дальше показал: он точно был в курсе, кто приехал в Белый дом. «Вы можете этого не знать, но мое имя в Секретной службе — Селтик. Серьезно, потому что я ирландец. Все, кто стоит за мной, в душе ирландцы (имеет в виду баскетболистов. — Прим. «СЭ»). Я испытываю особую гордость за этот трофей. От старого ирландского «Селтика» посылаю поздравления всем вам, «Селтикс», — сказал президент США.

В остальном церемония прошла протокольно — Байдену вручили именную футболку и памятный мяч. Глава страны даже отпасовал его одному из сенаторов, сидевших в толпе.

Давняя традиция

Посещение Белого дома различными чемпионскими командами — очень старая американская традиция. Кстати, первой баскетбольной командой (и об этом вспомнил Байден), посетившей резиденцию американского президента, стал как раз «Селтикс» — это случилось в 1963 году.

Традиция чемпионских команд посещать Белый дом раскрутилась в 1980-х, а в 2000-х достигла пика — в Вашингтоне побывали чуть ли не все представители значимых американских лиг. НБА, НХЛ, МЛС, НФЛ — президенты США принимали всех.

Впрочем, конкретно для НБА традиция прервалась в 2016 году, когда выборы выиграл Дональд Трамп. В 2017 году чемпионом стал «Голден Стэйт» и грубо отверг приглашение нового лидера США. На следующий год «Уорриорз» снова завоевали титул, но ожидаемо в Белом доме их никто не ждал. Впрочем, баскетболисты все равно приехали в Вашингтон — встретились с предыдущим президентом США Бараком Обамой.

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В 2019 году «Торонто Рэпторс» отказались ехать еще до того, как им выслали приглашение. А в 2020-м после ухода Трампа вмешался ковид — из-за санитарных ограничений «Лос-Анджелес Лейкерс» не приехали к Байдену.

В январе 2025 года Трамп снова вступит в должность президента. Учитывая прошлый опыт, на ближайшие годы торжественные приемы чемпионов в Белом доме также могут закончиться.

НБА
БК Бостон Селтикс
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