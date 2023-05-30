«Бостон» не смог сотворить историю, отыгравшись с 0:3. «Майами» в финале в седьмой раз за 18 лет

Андердоги Эрика Споэльстры уничтожили оппонентов — 4-3.

НБА. Финал Восточной конференции

«Майами» — «Бостон» — 4-3 (123:116, 111:105, 128:102, 99:116, 97:110, 103:104, 103:84)

Седьмой матч финальной серии «Востока» между «Майами» и «Бостоном» мог стать главным украшением плей-офф текущего сезона НБА. Джейсон Тейтум и компания смогли отыграться с 0:3 в серии, став всего четвертой командой за 73 года, которой удалось сделать такой впечатляющий камбэк. При этом в предыдущих трех случаях догоняющим не удавалось выиграть седьмой матч. «Бостон» мог войти в историю, считался фаворитом у букмекеров, но просто разваливался на глазах у своих болельщиков. «Майами» же стал всего второй командой, которой удалось выйти в финал НБА с восьмого места в регулярке. Ранее это удавалось «Нью-Йорку» в сезоне-1998/99. Финальная серия с «Денвером» начнется уже 1 июня.

Второй шанс

«Бостон» почти совершил чудо в плей-офф — после трех проигранных встреч на старте сумел трижды победить и перевести финальную серию «Востока» в седьмой матч. Причем, в шестой игре все решил победный бросок защитника «Селтикс» Деррика Уайта за доли секунды до сирены.

Решающий матч состоялся на площадке «кельтов». Фанаты «Бостона» до отказа заполнили TD Garden, чтобы увидеть, как творится история. Но у «Майами» были другие планы. Перед решающим матчем вышла новость, что «Хит» запланировали полет в Денвер после матча в Бостоне. Журналисты даже шутили, что в случае поражения президент «Майами» Пэт Райли не станет отменять рейс и заставит команду идти пешком до Флориды.

В итоге команда спокойно летит в чартере на финальную серию, а «Бостон» присоединяется к компании «Нью-Йорка» (1951 год), «Денвера» (1994) и «Портленда» (2003 году). В седьмой игре армия незадрафтованных игроков во главе с суперзвездой Джимми Батлером сумела просто уничтожить супертрио «Бостона». Джейсон Тейтум подвернул левый голеностоп в первой четверти, но продолжил играть с травмой (14 очков за 41 минуту). Джейлен Браун допустил 8 потерь (19 очков), Маркус Смарт провалился (9 очков при трех потерях). Всего 42 очка на троих — маловато для игроков, которых журналисты называют главным составляющим команды-династии.

У «Майами» самым результативным стал Батлер (28 очков), но посмотрите, какой выдающийся матч провел Калеб Мартин. К 26 очкам (11 из 16 с игры) форвард добавил 10 подборов и 3 передачи. Напомним, что Калеб не был выбран на драфте НБА-2019. В итоге он подписал контракт с «Шарлотт», во многом из-за того, что они выбрали его брата Коди. За два сезона в «Хорнетс» он сыграл 70 матчей и был отчислен. Тут же его подобрал «Майами» и смог довести до ума. В нынешнем плей-офф Мартин самый стабильный шестой игрок.

Похожая история у Макса Струса (8 очков и 5 подборов в седьмой игре, на парне поставили крест с «Чикаго»), Гэйба Винсента (10 очков и 4 передачи, сумел вытеснить из состава стареющего Кайла Лаури), Данкана Робинсона (10 очков, отлично заменил травмированного Тайлера Хирро) и Хэйвуда Хайсмита (здорово усиливал игру со скамейки, был отчислен из «Филадельфии» и играл за неизвестные клубы в Европе). Все эти парни не были задрафтованы, но получили шанс на перезапуск карьеры у Эрика Споэльстры, став важной частью философии клуба.

Также не стоит забывать, что «Хит» играют почти весь плей-офф без своего главного снайпера Хирро (был выбран в конце первого раунда драфта НБА-2019). В отсутствие Хирро (может вернуться в третьей игре финала) «Майами» грохнули «Милуоки» Янниса Адетокунбо (4:1), «Нью-Йорк» Джейлена Брансона, а теперь и «Бостон» с супертрио.

Джейсон Тейтум (с мячом) и Гэйб Винсент. Фото USA Today Sports

Важные цифры

1) «Майами» в седьмой раз за последние 17 лет выходит в финал НБА. Это лучший показатель в Лиге на данном отрезке. Титул удалось взять в 2006, 2012 и 2013 годах. Поражения в финале — в 2011, 2014 и 2020-м.

2) Президент клуба Пэт Райли может взять уже 10-е чемпионство. Один раз выигрывал Кубок Ларри О'Брайана в качестве игрока, шесть — в качестве тренера и еще дважды в качестве менеджера. Больше титулов только Билла Рассела (11).

3) Калеб Мартин установил рекорд НБА по количеству очков для незадрафтованных игроков в финале конференции. В семи матчах с «Бостоном» 27-летний форвард набрал 135 очков. Предыдущее достижение принадлежало Джону Старксу из «Нью-Йорка» (124 очка в финале Востока-1994 с «Хьюстоном»).

4) Бывшая суперзвезда «Миннесоты» и «Кливленда» Кевин Лав сыграет в своем пятом финале НБА. При этом форвард всего пять раз играл в плей-офф. То есть если Кевин участвует в матчах на выбывание, то его команда доходит до решающей серии (пока одна победа и три поражения от «Голден Стэйт»). Средние показатели Лав в плей-офф-2023 — 6,9 очка, 5,8 подбора и 1,4 передачи.

5) В финале НБА сыграют всего два участника последнего Матча звезд. Это Никола Йокич и Бэм Адебайо (Батлера не выбрали на голосовании болельщиков). Такое маленькое представительство участников звездного уик-энда в решающей серии сезона было лишь дважды. В 1998 году, когда «Чикаго» Майкла Джордана обыграл «Юту» Карла Мэлоуна, и в 2003-м, когда «Сан-Антонио» Тима Данкана оказалось сильнее «Нью-Джерси Нетс» Джейсона Кидда.