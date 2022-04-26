«Из одежды на нем были только трусы и женский пояс с подвязками». Как баскетбольный комментатор вляпался в громкий секс-скандал

Один из самых известных баскетбольных комментаторов Северной Америки чуть не закончил карьеру из-за любви к экзотическим развлечениям.

Весной 2021 года популярный спортивный комментатор Марв Альберт объявил о завершении карьеры. «55 лет я комментировал спорт. Это время пролетело очень быстро. Благодарю судьбу за то, что имел возможность познакомиться с таким количеством прекрасных людей, — сказал Альберт на прощание. — Теперь у меня будет больше времени на то, чтобы уделять внимание своему саду. Может, теперь и танцевать научусь. Чем не хобби?» — пошутил 80-летний комментатор.

Альберт всю свою жизнь посвятил комментаторскому делу. Он работал на футбольных матчах, боксерских поединках, хоккейных играх, комментировал бейсбол и теннис. Но большинство фанатов знают его как популярного комментатора баскетбола. 13 раз он работал на финалах плей-офф НБА, комментировал 25 Матчей всех звезд. Именно под его комментарий шли трансляции с Олимпиады 1992 года в Барселоне, где болельщиков в себя влюбила легендарная дрим-тим. «Сложно представить голос, который больше ассоциируется с играми НБА», — говорил в прощальном послании комиссионер лиги Адам Сильвер.

Марв Альберт начал свою яркую карьеру в 1965 году, когда ему доверили комментировать матчи хоккейных «Рейнджерс». Через два года его привлекли к работе на матче другого клуба из Нью-Йорка — баскетбольных «Никс». Именно его голос слышали болельщики по радио в 1970 году, когда «Никс» выиграли первый в своей истории чемпионский титул. В 1980-х Марв Альберт обрел общенациональную известность. В первую очередь благодаря частым появлениям в сверхпопулярной программе «Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом».

Он был призван популяризовать и продвигать спорт в массы. А так как шоу носило юмористический характер, то для него был придуман специальный сегмент, в котором он комментировал забавные моменты из различных видов спорта. Самые яркие эпизоды получали награду, которая получила название «Медаль Марва Альберта за заслуги».

Это сделало его самым известным и популярным комментатором в Северной Америке. Даже если зрители не интересовались спортом, они все равно знали, кто такой Марв Альберт. Тем более шокирующими стали новости, которые чуть не поставили крест на его звездной карьере.

Марв Альберт. Фото Getty Images

Menage a trois

В трубке раздался мужской голос: «Когда мы встретимся? Билеты я взял. Кстати, у меня оказался один лишний. У тебя нет кого-то, кого бы ты могла взять с собой? Может, успеешь кого найти?» Повесив телефон, Марв Альберт начал собираться на игру. 11 февраля 1997 года он работал в Вашингтоне на матче местных «Буллетс» (ныне — «Уизардс») и «Нью-Йорк Никс.

Сразу после окончания матча он помчался в отель. Вскоре в дверь постучались. Это была Ванесса Перхач, которую он знал на протяжении последних 11 лет. Именно с ней он и разговаривал по телефону до игры. Когда он увидел ее в одиночестве, то, кажется, немного расстроился: «А, ты одна? Ну, проходи».

Он не стал откладывать дело в долгий ящик. Сорвал с нее платье и толкнул на постель. «Ты была плохой девочкой. Ты никого с собой не привела», — приговаривал он. После чего укусил женщину 15-20 раз. Утолив свою похоть, Альберт позволил Ванессе одеться, после чего выставил женщину за дверь. В конце концов, ему уже нужно готовиться к следующему матчу. Тем временем заплаканная Ванесса уже набирала номер 911.

В мае 1997 году Марв Альберт был обвинен в сексуальных извращениях. Иск подала его сожительница, которая рассказала на всю страну, что он переодевается в женскую одежду и требует от нее участия в групповом сексе. Также сожительница комментатора обвинила его, что он насильственно заставлял ее вступать с ним в интимные отношения и избивал. 19 мая 1997 года мужчина был арестован.

Статья про Марва Альберта из номера Daily News.

Показания Ванессы

22 мая Марв Альберт собрал пресс-конференцию: «Я заявляю на всю страну: я невиновен». Рядом с ним в этот момент стояла его невеста, Хизер Фолкинер. Они обручились за несколько дней до ареста. Альберт настаивал, что все слова — это месть отвергнутой женщины. Он не отрицал интимной связи, но подчеркивал, что все происходило «по взаимному согласию сторон».

В сентябре начались судебные разбирательства. Все это время Альберт продолжал работать на телевидении. Тем временем полиция не сидела сложа руки. Эксперты установили, что следы укусов, которые были зафиксированы на теле Ванессы Перхач, оставили зубы Марва Альберта. Также на ее одежде были обнаружены следы биоматериала обвиняемого.

Неожиданно имя Марва Альберта всплыло и в другом деле. Полиция Нью-Йорка в то время расследовала убийство женщины, которая в узких кругах была известна как Мадам Хильда. В ее записной книжке были обнаружены имя Марва Альберта и его номер телефона.

Позже Ванесса Перхач подтвердила их связь: «Как-то я открыла дверь и на пороге стояла женщина в возрасте и в меховой шубе. Марв сказал: «Это Надя. Она хочет к нам присоединиться». Я наотрез отказалась и вытолкала ее за дверь. Марв был склонен к таким экспериментам».

Во вступительном слове сторона обвинения во всех красках расписала ту самую «склонность к экспериментам». Со слов Перхач, Альберт иногда просил ее приносить дополнительную личную одежду, в которую облачался сам. Он регулярно просил ее найти кого-нибудь для секса втроем. Как женщин, так и мужчин.

Таблоиды с упоением вцепились в эту историю. Но кроме некоторых подтверждений того, что Марв Альберт действительно имел большую склонность к различным «экспериментам в личной жизни», никаких больше компрометирующих фактов им разыскать не удалось. Но у стороны обвинения был спрятан туз в рукаве.

Показания Патрисии

Для дачи показаний в суд была вызвана Патрисия Масден. И ее история многое дала понять жюри присяжных. Масден рассказала, что познакомилась с Марвом Альбертом в 1990-х. Она работала в Далласе, в отеле Hyatt, где зачастую останавливался комментатор, когда приезжал в город работать на гостевые матчи «Никс». В 1994 году он в очередной раз заселился в гостиницу. Вечером он вызвал Масден в номер под предлогом, что ему нужна помощь с неработающим факсом. Дверь была не заперта. Когда она зашла в номер, то не увидела его. Из ванны только донесся голос: «Одну минуточку, входите».

«Когда я обернулась, то увидела его. Из одежды на нем были только трусы и женский пояс с подвязками для чулок. Он явно находился в возбужденном состоянии», — говорила Масден. Пока женщина отходила от шока, Альберт прижался к ней и начал тереться об нее. «Он твердил, что ему нужно снять напряжение. Затем он укусил меня в шею и толкнул на кровать», — продолжала Масден.

К тому моменту первый шок Патрисии прошел. Когда Альберт снова приблизился и склонился над ней, то она схватила его за волосы и дернула со всей силой. Марв отпрыгнул и начал поправлять прическу. В этот момент Масден выскочила из номера. В руке у нее остался клочок волос.

— Вы вырвали ему клок волос? — прервал ее судья.

— Нет.

— Вы же сказали, что у вас в руках остались его волосы.

— Это не его волосы. Точнее, с его головы. Но не его лично. Он носит парик.

— Вы прочли об этом в газете?

— Нет.

— Он рассказал вам этого?

— Нет.

— Откуда вы знали про парик?

— Мне кажется, это очевидно. Даже сейчас видно, что он носит парик.

Пока женщина давала свои показания, на тот момент 54-летний комментатор сидел на кресле, прикрыв рот обеими руками. Рядом, вцепившись руками в спинку стула, сидела его невеста. Дочь Альберта от первого брака, Дениз, которая тоже находилась в зале суда, побледнела, но не тронулась с места. Тем временем Масден продолжала. Как оказалось, это был не первый случай домогательств со стороны Альберта.

В 1993 году он пригласил ее в номер, сказав, что устраивает вечеринку. Когда она пришла, то увидела, что в номере он находится один. На ее резонное удивление Марв объяснил, что гости скоро приедут. А пока он предложил ей выпить вина.

«Мы пили вино, и он начал задавать мне интимные вопросы, — говорила Масден. — Он спросил, не заинтересована ли я в «menage a trois». На просьбу судьи пояснить, что значит это выражение, Хизер дала понять, что речь шла о сексе с двумя мужчинами.

После этого Масден наклонился к ней и укусил ее за нижнюю губу. Женщина в ужасе убежала из номера. Эти показания адвокаты обвиняемого назвали ложью.

Как с гуся вода

25 сентября 1997 года Марв Альберт, любимый спортивный голос Нью-Йорка, был признан виновным по обвинениям в насильственной содомии, нападении и избиении. Судья рассмотрел доводы сторон и переквалифицировал дело в менее тяжкое — преступление на сексуальной почве. Альберт был приговорен к 12 месяцам заключения в тюрьме условно, штрафу размером в две с половиной тысячи долларов и обязательному прохождению курса психотерапии. «Это слишком тяжелый период для меня, моей невесты и всей семьи. Сейчас я собираюсь вновь собрать свою жизнь по крупицам», — коротко прокомментировал решение суда Марв Альберт.

Также он принес официальные извинения женщинам, которых он обидел: «Продолжаю настаивать, что все произошедшее происходило по взаимному согласию. После показаний этих женщин я понял, что мог причинять им боль. За это я прошу прощения». Когда первые обвинения стали известны публике, от сотрудничества с комментатором сразу же отказались как NBC, так и MSG Network, ответственная за освещение жизни «Никс».

Однако вскоре после оглашения приговора медиа вновь повернулись лицом к ведущему. В ноябре Марв Альберт дал больше интервью Барбаре Уолтерс на телеканале ABC .

— Ванесса Перхач лгала в своих показаниях? — спросила ведущая.

— Да, во многом.

— Как вы думаете, почему она так сделала?

— Она хотела сохранить меня. Думаю, это был жест отчаяния, так как я сообщил, что собираюсь обручиться с Хизер.

— А показания Патрисии Масден?

— Ничего этого не было. Она сама пришла в мой номер. Заявила, что влюблена в меня. Я отверг ее.

— Зачем ей было лгать в суде?

— Каждый человек мечтает о славе хотя бы на 15 минут. Но люди для этого выбирают разные способы.

— Извините за интимный вопрос: как вы опишете свою сексуальную жизнь?

— Стандартная, — включилась в разговор Фолкинер, с которой Марв Альберт к тому времени поженился.

— Эй! — искренне возмутился Марв.

Альберт вновь начал посещать шоу Дэвида Леттермана, где хозяин студии шутил: «Ну ты даешь! Единственная вещь, которую я прикусывал во время секса, это моя нижняя губа!»