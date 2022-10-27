Секс-машина или болтун: легенда НБА Чемберлен утверждал, что у него было 20 тысяч женщин

А обвинили в изнасиловании только однажды.

«Когда мужчина ростом 215 сантиметров и весом 140 килограммов обвивает вашу шею рукой, вы мало что можете сделать с этим, — писала актриса Кассандра Петерсон, известная по роли в фильме «Эльвира: Повелительница тьмы». — Интересно, сколько из всех его многочисленных женщин занимались с ним сексом по собственному согласию?»

По словам женщины, Уилт Чемберлен принудил ее к оральному сексу, несмотря на их долгую дружбу. Может показаться странным, что это всплыло только спустя 22 года после смерти легендарного центрового. Либо актриса чего-то боялась, либо выдумала. Или все так действительно и было? В этой конкретной истории вряд ли получится разобраться. Это слишком далеко от спорта.

Кассандра Петерсон. Фото Getty Images

Известно одно — Чемберлен был помешан на рекордах. До сих пор никто кроме него не смог набрать 100 очков за один матч в НБА или превзойти количество его подборов за карьеру — 23 924. О достижениях американца на паркете написано много, а приключения за его пределами интригуют даже в нынешнее время. В этом материале вас ждет история о том, как Чемберлену удалось переспать с 20 тысячами женщин. Или он это все выдумал?

«Я не пытаюсь хвастаться»

Статистика Чемберлена в баскетболе известна и зафиксирована на официальном уровне. Чего не скажешь о главной теме этой статьи. Информация о 20 тысячах женщин в жизни рекордсмена НБА впервые появилась в автобиографии спортсмена «Вид сверху» от 1991 года.

«Я не пытаюсь хвастаться и не считаю все эти занятия любовью каким-то достижением, — объяснял Чемберлен в свою защиту в книге. — Все, что я хочу сказать, это то, что мне нравятся женщины. Люди интересуются моей сексуальной жизнью, и для большинства людей количество женщин, которые приходят и уходят из моих спален и различных гостиничных номеров по всей стране, — ошеломляюще».

Заявление Чемберлена спровоцировало скандал на фоне бушующей эпидемии СПИДа в США в 1990-е. Редакторы книги были в шоке. Ряд рекламных компаний разорвали с игроком контракты, а общество выступило с осуждением за распущенное поведение. Его выставили ответственным за расовые стереотипы в отношении афроамериканского населения.

Учитывая цифру в 20 тысяч женщин, удивительным остается следующее:

У Чемберлена не было официальных жен. Нет данных о том, что у баскетболиста были заболевания, передающиеся половым путем. У спортсмена не было детей. Исключением может являться Аарон Леви (он утверждал, что является сыном знаменитого центрового). Однако конкретных доказательств не существует.

2,3 женщины в день

Воспользуемся простой математикой. Допустим, что Чемберлен был сексуально активен с 18 лет и до 1991 года (55 лет), когда вышла его автобиография. Тогда получаем следующее: 20 тысяч женщин за 37 лет — это примерно 540 девушек в год, что примерно составляет 1,5 женщины в день.

Том Фитцхью, школьный друг детства Чемберлена, утверждал, что спортсмен окончил школу девственником. Он не помнит случаев, когда баскетболист ходил на свидания. Как мы знаем, в будущем Уилт в плане общения с противоположным полом сильно преобразился.

«Он мог уйти посреди разговора, если мимо проходила красивая женщина, — вспоминал друг Чемберлена Флюк Флюкер. — Он либо смотрел на нее, либо делал замечание людям, с которыми разговаривал. И это не было грубым, вульгарным или неуважительным комментарием. Он говорил: «Я просто хочу, чтобы ты знала, что сегодня ты выглядишь очень красиво. И я хотел убедиться, что кто-то сказал тебе об этом».

Уилт Чемберлен. Фото Getty Images

Род Роддевинг, другой близкий знакомый Чемберлена, рассказал интересные подробности о жизни рядом с игроком из Зала славы баскетбола в Гонолулу в 1980-х. Он утверждал, что Уилт придумал историю о 20 тысячах женщин после тусовок в своем пентхаусе.

«Мы жили там 10 дней. Я все записывал в свой органайзер, — говорил Род Роддевинг. — Каждый раз, когда он ложился спать с другой девушкой, я ставил отметку в органайзере. Через 10 дней их было 23 штуки. Это 2,3 девушки в день. Что сделал Уилт: он взял 2,3 и разделил число пополам, чтобы оценивать минимальное значение. Вычел 15 лет из своего возраста и умножил это на 1,2 женщины в день. Таким образом он получил 20 тысяч».

Он клеился ко всему, что движется

Шведская прыгунья в высоту Аннет Тоннандер назвала Чемберлена типичным пикапером. Легкоатлетка познакомилась с ним, когда Уилту было 40, а ей 19. По ее словам, он был очень уверен в себе и уважителен.

«Он клеился ко всему, что движется, но он не был плохим или грубым. Уилт пытался ухаживать одновременно за мной и моей подругой. Это был такой способ флирта — посмотреть, согласятся ли девушки или нет. Если ответа не было, то он не продолжал. Порой он мог сказать: «Почему бы нам не провести ночь вместе?» Мы с подругой отказывались и говорили: «Нам пора домой».

В то же время партнер Чемберлена по «Лейкерс» Лу Хадсон с недоверием относится к информации о 20 тысячах женщин.

Уилт Чемберлен. Фото Global Look Press

«Я играл вместе с Уилтом, но ничего подобного не видел, — говорил Хадсон. — Он очень сильно все приукрасил. Ты тратишь время на переезды, на матчи, на семью. Я знаю реальных людей, которые в таком ритме существовали месяц, год, но невозможно так жить на протяжении 12 лет. Никто не сможет. Те, кто так делает, — нездоровые люди. Это какая-то маниакальная одержимость сексом — ее надо лечить. Мы могли многое себе позволить, но не до такой степени».

В своем интервью от 1999 года Чемберлен дал яркую характеристику своим словам о близости с 20 тысячами женщин.

«Иметь тысячу разных дам — это круто, я убедился на примере своей жизни. Но я также обнаружил, что большее удовлетворение приносит, когда ты имеешь одну женщину тысячу раз», — сказал Чемберлен.

Гигантская цифра женщин в жизни Чемберлена выглядит как попытка хвастовства. Хотя сам экс-игрок «Лейкерс» это отрицает. Он хотел объяснить людям, насколько в его жизни важны баскетбол и секс. Иначе это была попытка вновь словить хайп. Только на этот раз не в качестве профессионального спортсмена, а в статусе болтуна.