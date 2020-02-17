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Звездные уик-энды НБА и Единой лиги. День рождения Джордана. Баскетбольный Live «СЭ»

10:35

17 февраля в 11:00 журналист «СЭ» Петр Григоренко вместе с журналистом газеты «Известия» Тимуром Ганеевым и руководителем медиа-отдела баскетбольного клуба «Зенит» Александром Невзгодой на YouTube-канале «СЭ» обсудят последние новости баскетбола, а также ответят на вопросы любителей этого вида спорта.

— Как прошел звездный уик-энд НБА?

— Что нового было на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ?

— Почему в последнее время снизился интерес к конкурсу по броскам сверху?

— Насколько сопоставим уровень Матча всех звезд Единой лиги ВТБ с подобными шоу в других странах?

— Майклу Джордану исполняется 57 лет. Он действительно лучший баскетболист в истории?

— Какой Майкл за пределами баскетбольной площадки?

— Джордан-бизнесмен — продолжение Джордана-баскетболиста?

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.

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