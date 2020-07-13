Защитник «Хьюстона» Рассел Уэстбрук заразился коронавирусом. Об этом баскетболист сообщил в Twitter.

Звезда НБА Уэстбрук заразился коронавирусом

Защитник «Хьюстона» Расселл Уэстбрук заразился коронавирусом. Об этом баскетболист сообщил в Twitter.

— Я сдал положительный тест на covid-19 перед отправлением команды в Орландо, — написал Уэстбрук. — Я чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и с нетерпением жду возможности объединиться с одноклубниками, когда буду чист. Спасибо за пожелания и поддержку. Пожалуйста, относитесь к вирусу серьезно. Берегите себя. Носите маски!

— Я сдал положительный тест на covid-19 перед отправлением команды в Орландо, — написал Уэстбрук. — Я чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и с нетерпением жду возможности объединиться с одноклубниками, когда буду чист. Спасибо за пожелания и поддержку. Пожалуйста, относитесь к вирусу серьезно. Берегите себя. Носите маски!