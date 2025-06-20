Дюрант стал миноритарным акционером «ПСЖ»

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант приобрел миноритарную долю в футбольном клубе «ПСЖ», сообщает AFP со ссылкой на заявление команды.

Парижане не озвучивают процент акций, которым теперь владеет чемпион НБА. Дюрант приобрел долю столичного клуба через свою медиакомпанию и инвестиционное подразделение Boardroom.

36-летний американец является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт». Он также дважды признавался лучшим игроком финала плей-офф. А в 2014-м получил награду самому ценному игроку сезона в НБА. Дюрант 15 раз вызывался на Матч всех звезд НБА.