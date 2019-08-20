Звезда НБА Казинс получил второй подряд разрыв «крестов»

Нападающий «Лейкерс» Демаркус Казинс получил второй подряд разрыв крестообразных связок, сообщает «Corriere dello Sport».

Предполагается, что новичок клуба пропустит большую часть сезона. Ранее Казинс получил похожую травму еще во времена выступления за «Голден Стейт» в 2018 году.

С 2015 по 2018 годы Демаркус регулярно участвовал в матче всех звезд НБА. За это время он успел поиграть в трех клубах: «Сакраменто», «Нью-Орлеан» и «Голден Стейт». В этом году Казинс перешел в «Лейкерс».