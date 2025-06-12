Звезда НБА Джимми Батлер может стать совладельцем «Кристал Пэлас»

Консорциум руководителей спорта и развлечений, в который входит звезда НБА Джимми Батлер, планирует сделать предложение в размере 200 миллионов долларов по покупке 43-процентной доли «Кристал Пэлас» у Eagle Football, сообщает NY Times.

По информации источника, переговоры с Джоном Текстором, который является председателем холдинга Eagle Football, уже проведены. Новый консорциум поддерживается американскими инвесторами, которые уже имеют опыт инвестирования в футбольные клубы.

В сезоне-2024/25 «Кристал Пэлас» выиграл Кубок Англии, поэтому получил путевку в Лигу Европы.