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Звезда НБА Джимми Батлер может стать совладельцем «Кристал Пэлас»

Евгений Козинов
Корреспондент

Консорциум руководителей спорта и развлечений, в который входит звезда НБА Джимми Батлер, планирует сделать предложение в размере 200 миллионов долларов по покупке 43-процентной доли «Кристал Пэлас» у Eagle Football, сообщает NY Times.

По информации источника, переговоры с Джоном Текстором, который является председателем холдинга Eagle Football, уже проведены. Новый консорциум поддерживается американскими инвесторами, которые уже имеют опыт инвестирования в футбольные клубы.

В сезоне-2024/25 «Кристал Пэлас» выиграл Кубок Англии, поэтому получил путевку в Лигу Европы.

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Футбол
ФК Кристал Пэлас
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