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Сегодня, 15:05

Лукич о Демине: «Матчи с серьезными соперниками в NCAA у него еще впереди»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич в интервью «СЭ» рассказал, что верит в потенциал разыгрывающего BYU Cougars Егора Демина.

— Как думаете, столько разговоров вокруг Егора Демина не помешают ему сконцентрироваться на баскетболе?

— Я верю в него, в его окружение. Егор влюблен в баскетбол, живет им. Надеюсь, что у него все будет хорошо, так, как он задумал. Но торопиться с выводами тоже не стоит. Да, он здорово начал в NCAA, но матчи с серьезными соперниками у его команды еще впереди.

— Следите за нашими молодыми ребятами, выступающими в Испании?

— Безусловно. Планирую проверить в следующем году братьев Савковых. Очень интересен нам и Илья Фролов. Надо думать, как все это организовать в 2025 году.

Главный тренер сборной России Зоран Лукич. «Егор Демин влюблен в баскетбол. Надеюсь, что все сложится так, как он задумал». Интервью с Лукичем

Егор Демин
Зоран Лукич
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