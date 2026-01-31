Тренер сборной России Лукич: «Дёмин обращает на себя внимание своим прогрессом»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал игру защитника «Бруклина» Егора Дёмина.

«Егор самоотдачей, прогрессом заставляет всех обращать на себя внимание. И поэтому он выбран на Матч звезд — он заслужил это. Надеюсь, он продолжит в том же духе и удачно, на хорошей ноте закончит этот сезон. Не хочется говорить об этом, но сейчас в профессиональном спорте происходит очень много травм, и надо быть очень внимательным. Уделять внимание мельчайшим деталям: профилактике, восстановлению», — цитирует Лукича ТАСС.

31 января 19-летний россиянин в матче с «Ютой» (109:99) обновил рекорд результативости и оформил первый дабл-дабл в НБА — 25 очков и 10 подборов.

Кроме того, Дёмин установил рекорд лиги по продолжительности серии матчей с трехочковыми бросками среди новичков (34 игры). Ранее стало известно, что Дёмин примет участие в Матче восходящих звезд НБА.