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31 января, 10:39

Тренер сборной России Лукич: «Дёмин обращает на себя внимание своим прогрессом»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал игру защитника «Бруклина» Егора Дёмина.

«Егор самоотдачей, прогрессом заставляет всех обращать на себя внимание. И поэтому он выбран на Матч звезд — он заслужил это. Надеюсь, он продолжит в том же духе и удачно, на хорошей ноте закончит этот сезон. Не хочется говорить об этом, но сейчас в профессиональном спорте происходит очень много травм, и надо быть очень внимательным. Уделять внимание мельчайшим деталям: профилактике, восстановлению», — цитирует Лукича ТАСС.

31 января 19-летний россиянин в матче с «Ютой» (109:99) обновил рекорд результативости и оформил первый дабл-дабл в НБА — 25 очков и 10 подборов.

Кроме того, Дёмин установил рекорд лиги по продолжительности серии матчей с трехочковыми бросками среди новичков (34 игры). Ранее стало известно, что Дёмин примет участие в Матче восходящих звезд НБА.

Источник: ТАСС
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Сборная России по баскетболу
Егор Дёмин
Зоран Лукич
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