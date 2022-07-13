Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 17:17

Женская НБА запрещает своим игрокам выступать в России

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

WNBA негласно запрещает своим баскетболисткам подписывать контракты с российскими клубами. Это связано с судебным процессом над двукратной олимпийской чемпионкой Бриттни Грайнер, которую в США считают политической заключенной.

«Да, это правда, — отметил «СЭ» генеральный менеджер «Ники» Олег Храмкин. — Их поставили перед выбором: WNBA или Россия. Так что многих топовых легионеров, которые играли в Премьер-лиге мы больше не увидим».

Брианна Стюарт. Женская НБА запрещает своим игрокам выступать в России. У нас они зарабатывали миллионы долларов

В прошлом сезоне помимо Грайнер свою карьеру в WNBA и России совмещали Элли Куигли, Эмма Мессеман, Джонквел Джонс (все — УГМК), Наташа Ховард, Эпифанни Принс (обе — «Динамо» Курск), Азурей Стивенс, Тайаша Харрис (обе — «Ника»).

После непродолжительного сезона в женской НБА (обычно это конец мая — середина октября) звездные игроки едут в Европу и выступают там за клубы из России, Турции, Испании, Польши, Израиля... В Европе лучшие баскетболистки мира зарабатывают гораздо больше.

1
0
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
«Спартак» расстался со спортдиректором Каттани. Абаскаль тоже уйдет? Все слухи вокруг красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милуоки» продлил контракт с защитником Коннотоном на 3 года
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости