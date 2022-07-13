Женская НБА запрещает своим игрокам выступать в России

WNBA негласно запрещает своим баскетболисткам подписывать контракты с российскими клубами. Это связано с судебным процессом над двукратной олимпийской чемпионкой Бриттни Грайнер, которую в США считают политической заключенной.

«Да, это правда, — отметил «СЭ» генеральный менеджер «Ники» Олег Храмкин. — Их поставили перед выбором: WNBA или Россия. Так что многих топовых легионеров, которые играли в Премьер-лиге мы больше не увидим».

В прошлом сезоне помимо Грайнер свою карьеру в WNBA и России совмещали Элли Куигли, Эмма Мессеман, Джонквел Джонс (все — УГМК), Наташа Ховард, Эпифанни Принс (обе — «Динамо» Курск), Азурей Стивенс, Тайаша Харрис (обе — «Ника»).

После непродолжительного сезона в женской НБА (обычно это конец мая — середина октября) звездные игроки едут в Европу и выступают там за клубы из России, Турции, Испании, Польши, Израиля... В Европе лучшие баскетболистки мира зарабатывают гораздо больше.