Жена Брайанта нашла нераспечатанное письмо от покойного мужа

Вдова легендарного баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта, Ванесса Брайант опубликовала в Instagram фотографию нераспечатанного письма от мужа. Она прочитала его в своей день рождения 5 мая.

«Вчера я нашла конверт с надписью кому: Любви всей моей жизни. От Ту Папи. Я ждала, чтобы открыть письмо на мой день рождения. Это дало мне кое-что, чего я с нетерпением жду сегодня. Ирония в том, что Коби положил внутрь мой образ с ангелом, держащим меня. Скучаю по любви моей жизни и моей милой маленькой Мамасите. Благодарна за то, чтобы проснулась сегодня с моими тремя сладкими девочками. Хотелось бы, чтобы мы все были вместе», — написала Ванесса.

26 января 2020-го пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек.