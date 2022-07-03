Зайон Уильямсон согласился на максимальное продление контракта с «Нью-Орлеаном»
Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон согласился подписать максимальное продление контракта с командой, сообщает ESPN.
21-летний баскетболист гарантированно заработает 193 миллиона долларов за следующие пять лет.
Эта сумма может увеличиться до 231 миллиона долларов, если форвард попадет в одну из символических пятерок в следующем сезоне.
Первый номер драфта-2019 полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе.
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