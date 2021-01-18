Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Зайон Уильямсон провел самый эффективный матч в истории «Пеликанс»

11:24
Теги:

Первый номер драфта-2019 форвард Зайон Уильямсон провел уникальный матч в регулярном чемпионате НБА. 20-летний баскетболист набрал 31 очко и совершил лишь 2 промаха, проведя таким образом самую эффективную 30-очковую игру в истории «Нью-Орлеана».

Уильямсон набрал 31 очко в победной игре против «Сакраменто», реализовав 13 из 15 бросков с игры и 5 из 5 бросков с линии штрафного.

«Нью-Орлеан» обыграл «Сакраменто» 128:123 и одержал пятую победу в сезоне при 7 поражениях. Зайон в среднем набирает 22,6 очков за матча при проценте попадания 57,5 с игры.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир