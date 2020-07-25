Зайон Уильямсон пробудет на карантине только 4 дня

Новичок «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон вернулся в кампус НБА в Орландо и теперь находится на карантине, сообщает ESPN.

Лига объявила, что карантинный период в случае Уильямсона составит 4 дня. Это связано с тем, что форвард во время отсутствия ежедневно проходил тесты на коронавирус. Все результаты отрицательные.

Рестарт сезона-2019/20 намечен на 30 июля, в этот день «Пеликанс» сыграют с «Ютой». Карантин Уильмсона завершится 28 июля.

Зайон покинул «Диснейуорлд» 16 июля по семейным причинам.