Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон набрал 24 очка в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (116:104).

Этот матч стал для 19-летнего Уильямсона 10-м подряд, в котором ему удалось набрать 20 или более очков подряд. Форвард «Пеликанс» стал первым баскетболистом в истории НБА младше 20 лет, которому удалось провести такую серию. До этого рекорд принадлежал Кармело Энтони, которому в 19 лет дважды удавалось набирать 20 или более очков в 9 матчах подряд.

Another 20+ point night means some history for Zion Williamson. ? ? ?? pic.twitter.com/hI6MiY7XSL — theScore (@theScore) February 29, 2020

Уильямсон был выбран «Нью-Орлеаном» на драфте НБА-2019 под первым номером. Игрок пропустил первую половину регулярного чемпионата из-за проблем с коленом. Всего у Уильямсона 13 матчей в НБА, он набирает 23,3 очка, 7,1 подбора и 2,3 ассиста в среднем за игру.