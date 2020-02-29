Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Зайон Уильямсон — первый в истории НБА игрок младше 20 лет, набиравший 20 или более очков в 10 матчах подряд

09:15
Теги:

Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон набрал 24 очка в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (116:104).

Этот матч стал для 19-летнего Уильямсона 10-м подряд, в котором ему удалось набрать 20 или более очков подряд. Форвард «Пеликанс» стал первым баскетболистом в истории НБА младше 20 лет, которому удалось провести такую серию. До этого рекорд принадлежал Кармело Энтони, которому в 19 лет дважды удавалось набирать 20 или более очков в 9 матчах подряд.

Уильямсон был выбран «Нью-Орлеаном» на драфте НБА-2019 под первым номером. Игрок пропустил первую половину регулярного чемпионата из-за проблем с коленом. Всего у Уильямсона 13 матчей в НБА, он набирает 23,3 очка, 7,1 подбора и 2,3 ассиста в среднем за игру.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир