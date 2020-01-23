Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон стал первым игроком в истории НБА, которому удалось забросить 4 из 4 трехочковых бросков в дебютном матче, информирует пресс-служба лиги.

Первый номер драфта-2019 пропустил начало сезона из-за травмы и впервые вышел на паркет в официальной игре в среду.

В ходе встречи регулярного чемпионата с «Сан-Антонио» (117:121) 19-летний баскетболист набрал 22 очка, сделал 7 подборов и 3 результативных передачи за 18 минут, проведенных на поле. В 4-й четверти Уильямсон набрал 17 очков за 3 минуты.