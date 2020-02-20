Первый номер драфта НБА 2019 года, форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон рассказал, что не гонится за наградой лучшему новичку года в лиге. По словам игрока, ему важнее командный успех.

— Если честно, то я, а просто стараюсь вывести свою команду в плей-офф, не думаю о награде лучшему новичку года, — сказал в интервью ESPN Уильямсон. — Если попутно выиграю ее — замечательно, но если награду дадут кому-то другому — ничего страшного.

Уильямсон пропустил первую половину сезона-2019/20 из-за травмы колена. Форвард провел 10 матчей за «Нью-Орлеан» в регулярном чемпионате, набирая 22,1 очка, 7,5 подбора и 2,2 ассиста в среднем за игру.