Зайон Уильямсон не сдержал эмоций во время интервью после драфта

Новичок "Нью-Орлеана" форвард Зайон Уильямсон не смог сдержать эмоции во время интервью после оглашения результата драфта НБА. 18-летний баскетболист был выбран под первым номером.

– Вы наверное слышали, что меня почти наверняка выберут первым. Но невозможно быть уверенным в этом, до тех пор пока не начнётся драфт, – цитирует Уильямсона ESPN. – Услышав свое имя, я смог подняться на сцену без слез и пожать руку Адаму Сильверу. Но когда давал интервью и мама стояла рядом, то уже не смог сдержать эмоции.

Зайон Уильямсон ранее выступал за университет Дьюка. В сезоне 2018/19 в 33 матчах в среднем набирал 22,6 очка, совершал 8,9 подбора и 2,1 передачи.