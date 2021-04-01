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Защитник «Юты» рассказал о столкновении клубного самолета со стаей птиц: «Многие подумали, что это конец»

15:20
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Защитник «Юты» Джордан Кларксон рассказал об инциденте с аварийной посадкой клубного самолета из-за столкновения со стаей птиц.

«Весь самолет вдруг начало трясти. Рад, что у нас есть возможность рассказывать о перенесенном опыте. Многие на борту тогда подумали, что это конец для нас. Грустно говорить такое», — передает слова Кларксона журналист USA Today Марк Медина в Twitter.

Напомним, самолет «Юты», летевший 30 марта в Мемфис, совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити из-за столкновения с птицами вскоре после взлета. В результате инцидента никто не пострадал, но воздушное судно получило повреждения.

«Юта» — лидер регулярного чемпионата НБА. В 47 матчах клуб из Солт-Лейк-Сити одержал 36 побед.

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