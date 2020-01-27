Защитник «Юты» предложил перестать использовать в НБА номер, под которым выступал Коби Брайант

Защитник «Юты» Донован Митчелл предложил вывести из обращения номер «24», под которым выступал Коби Брайант. В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

— НБА, пожалуйста, давайте выведем из обращения номер «24» по всей лиге, — написал Митчелл у себя в Twitter.