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Защитник «Юты» Митчелл сможет сыграть в четвертом матче с «Клипперс», несмотря на травму в третьей игре

07:48
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Защитник «Юты» Донован Митчелл рассказал о своем состоянии после повреждения голеностопа в третьем матче серии второго раунда плей-офф против «Клипперс» (106:132).

«Я в порядке. Мы проигрывали 16-18 очков, возвращаться в игру не было смысла. Теперь нужно отдохнуть и подготовиться к четвертому матчу. Повреждение произошло, когда я приземлялся после броска. Я просто хотел убедиться, что все в порядке. Я буду готов к четвертой игре серии», — приводит журналист The Salt Lake Tribune Эрик Уолден слова Митчелла.

«Юта» ведет в серии против «Клипперс» со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 15 июня.

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Иван Торопцев все материалы автора
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