Защитник «Юты» Митчелл сможет сыграть в четвертом матче с «Клипперс», несмотря на травму в третьей игре
Защитник «Юты» Донован Митчелл рассказал о своем состоянии после повреждения голеностопа в третьем матче серии второго раунда плей-офф против «Клипперс» (106:132).
«Я в порядке. Мы проигрывали 16-18 очков, возвращаться в игру не было смысла. Теперь нужно отдохнуть и подготовиться к четвертому матчу. Повреждение произошло, когда я приземлялся после броска. Я просто хотел убедиться, что все в порядке. Я буду готов к четвертой игре серии», — приводит журналист The Salt Lake Tribune Эрик Уолден слова Митчелла.
Donovan Mitchell: «I'm good. That's all I got for you — I'm good. ... We went 16, 18 down, it didn't make sense to go back out there. Just rest and get ready for the next game.»— Eric Walden (@tribjazz) June 13, 2021
Donovan Mitchell, when asked a clarifying question about his injury: «It's when I land. I've been trying to manage it. I don't know what else to say — I don't want to say too much. I'm good. I'll be ready for Game 4.»— Eric Walden (@tribjazz) June 13, 2021
«Юта» ведет в серии против «Клипперс» со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 15 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю