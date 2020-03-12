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Защитник «Юты» Митчелл рассказал о положительном тесте на коронавирус

21:22
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Защитник «Юты» Донован Митчелл в своем Instagram рассказал о своем положительном тесте на коронавирус. Ранее заболел центровой команды Руди Гобер.

— Спасибо всем, кто связался с нами после того, как услышал новость о моем положительном тесте, — написал Митчелл. — Мы все больше узнаем о серьезности этой ситуации и надеемся, что люди самообразовываются и понимают, что они должны вести себя ответственно. Буду продолжать следовать советам нашего медицинского персонала и надеюсь, что мы все сможем собраться вместе и быть рядом друг с другом и с нашими близкими, которые нуждаются в нашей помощи.

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