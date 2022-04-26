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Защитник «Юты» Митчелл не смог доиграть пятый матч с «Далласом» из-за травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Юты» Донован Митчелл не смог доиграть пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Далласа» (77:102) из-за травмы.

Игрок покинул площадку в четвертой четверти. Как сообщает ESPN, 25-летний американец получил повреждение подколенного сухожилия, ему предстоит пройти МРТ-обследование. Сам баскетболист заявил, что рассчитывает принять участие в шестой игре серии.

«Это плей-офф, нужно найти какой-то способ. Посмотрим, как я буду себя чувствовать, но я — боец», — приводит ESPN слова Митчелла.

«Даллас» ведет в серии с «Ютой» со счетом 3-2. Шестой матч состоится 29 апреля (начало — в 05.00 мск). В случае победы «Даллас» выйдет во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем серии «Финикс» — «Нью-Орлеан» (счет в серии — 2-2).

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/33807624/donovan-mitchell-exits-late-utah-jazz-fall-dallas-mavericks-game-5
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