Защитник «Вашингтона» обвинил гравитацию в неудачных трехочковых бросках команды
08:47
Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил поделился мнением о низком проценте точных трехочковых (29,3 процента) в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто» (115:137).
«Это все гравитация. Гравитация не на нашей стороне. Что-то не так с атмосферой. Может, если бы я играл на чертовой луне, то броски заходили бы в кольцо. Никто не вытащит нас из той ямы, в которой мы оказались», — приводит Clutch Points слова Била.
«Вашингтон» занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции с 6 победами и 16 поражениями.
Дополнительная информация:
https://clutchpoints.com/wizards-news-bradley-beal-theory-on-washington-poor-3-point-shooting/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю