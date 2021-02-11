Защитник «Вашингтона» обвинил гравитацию в неудачных трехочковых бросках команды

Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил поделился мнением о низком проценте точных трехочковых (29,3 процента) в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто» (115:137).

«Это все гравитация. Гравитация не на нашей стороне. Что-то не так с атмосферой. Может, если бы я играл на чертовой луне, то броски заходили бы в кольцо. Никто не вытащит нас из той ямы, в которой мы оказались», — приводит Clutch Points слова Била.

«Вашингтон» занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции с 6 победами и 16 поражениями.