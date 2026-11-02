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Каррингтон провел 170 матчей подряд со старта карьеры — второй результат в истории «Вашингтона»

Дмитрий Сомов

Защитник «Вашингтона» Карлтон Каррингтон не пропустил ни одной из 170 игр команды с момента своего дебюта в НБА. Более длинная серия матчей подряд со старта карьеры в истории франшизы была только у Уэса Анселда — 238.

21-летний Каррингтон выступает за «Уизардс» с осени 2024 года. В дебютном чемпионате американец принял участие во всех 82 матчах регулярного сезона. Защитник сохранил стопроцентное участие в играх и во втором сезоне, а осенью 2026 года продолжил серию и довел ее до 170 встреч.

Как сообщает сайт «Вашингтона», Каррингтон занимает второе место в истории клуба по числу матчей подряд с начала карьеры. Впереди только Уэс Анселд, который не пропустил ни одной из первых 238 игр. При этом речь идет не о самом продолжительном непрерывном выступлении за франшизу вообще, а именно о серии с дебюта в НБА.

Каррингтона выбрали под 14-м номером драфта 2024 года. Права на него «Вашингтон» получил в результате обмена с «Портлендом». Защитник дважды приглашался на матч восходящих звезд НБА.

Средняя статистика Каррингтона в 170 матчах составляет 10,1 очка, 3,7 подбора и 4,5 передачи за игру. Из-за трехочковой линии он реализовывал 37,6 процента бросков.

Столичный клуб объявил о продлении контракта новичка на четвертый сезон — 2027/28.

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БК Вашингтон Уизардс
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