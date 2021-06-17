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Защитник «Шарлотт» Ламело Болл признан лучшим новичком года в НБА

06:12
Ламело Болл. Фото Instagram
Ламело Болл. Фото Instagram
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Защитник «Шарлотт» Ламело Болл получил награду лучшему новичку года в НБА, сообщает пресс-служба лиги.

В сезоне-2020/21 19-летний американец провел 51 игру в регулярном чемпионате, набирая в среднем 15,7 очка, 5,9 подбора, 6,1 передачи и 1,6 перехвата за матч.

«Шарлотт» выбрал Болла на драфте НБА-2020 под 3-м номером в 1-м раунде.

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Иван Торопцев все материалы автора
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