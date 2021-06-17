Защитник «Шарлотт» Ламело Болл признан лучшим новичком года в НБА
Защитник «Шарлотт» Ламело Болл получил награду лучшему новичку года в НБА, сообщает пресс-служба лиги.
В сезоне-2020/21 19-летний американец провел 51 игру в регулярном чемпионате, набирая в среднем 15,7 очка, 5,9 подбора, 6,1 передачи и 1,6 перехвата за матч.
The 2020-21 #KiaROY is... LaMelo Ball! #NBAAwards #ThatsGame pic.twitter.com/TZc3xxcAGm— NBA (@NBA) June 16, 2021
? the BEST from #KiaROY LaMelo Ball's rookie campaign! ?@MELOD1P x #ThatsGame pic.twitter.com/J63MYpP418— NBA (@NBA) June 16, 2021
«Шарлотт» выбрал Болла на драфте НБА-2020 под 3-м номером в 1-м раунде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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