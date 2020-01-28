Защитник «Сакраменто» повторил редкое достижение Брайанта и посвятил ему победу над «Миннесотой»

Защитник «Сакраменто» Бадди Хилд после матча регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (133:129 ОТ) рассказал, что следил за своей статистикой и, набрав 42 очка при 24 бросках, специально перестал атаковать кольцо соперника, чтобы почтить память легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, выступавшего под номером «24».

42 очка — личный рекорд Хилда по результативности в карьере. Также, Хилд стал вторым игроком в истории НБА за последние 20 лет, кому удалось набрать в 4-й четверти 20 очков, не промахиваясь с игры, а также отыграть у соперника 25-очковое отставание и победить. Первым, кому покорилось это достижение, был Коби Брайант в матче против «Далласа» в 2002 году.

— Было непросто играть сегодня, — сказал в эфире NBCS Хилд. — Я помню, откуда я родом и помню, как Коби вселял в меня жизнь своей игрой. Для меня все было Коби Брайантом. Он вселил в меня веру, я сегодня в НБА потому, что хотел гнаться за тем же, что и он. Я знал, что у меня 42 очка при 24 бросках и не стал бросать в овертайме в честь номера «24», номера Коби. А еще у меня 5 подборов и 3 передачи, если сложить, то получится «8» — еще один номер, под которым он играл. Все ради Коби.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.