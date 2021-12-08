Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Защитник «Портленда» Макколлум выбыл на неопределенный срок из-за коллапса легкого

09:37

Атакующий защитник «Портленда» Си Джей Макколлум выбыл из-за пневмоторакса (коллапс правого легкого), сообщает пресс-служба «Трэйл Блейзерс».

30-летний американец выбыл на неопределенный срок, примерная дата восстановления будет выявлена после дополнительного обследования. Баскетболист получил травму в игре регулярного чемпионата с «Бостоном» (117:145), изначально предполагалось, что у игрока повреждение ребер.

В сезоне-2021/22 Макколлум принял участие в 24 матчах «Портленда», набирая в среднем 20,6 очка, 4,5 ассиста и 4,1 подбора за игру.

Дополнительная информация:

https://www.nba.com/blazers/cj-mccollum-diagnosed-pneumothorax

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Опубликована микрофотография штамма коронавируса «Омикрон»
0