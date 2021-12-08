Защитник «Портленда» Макколлум выбыл на неопределенный срок из-за коллапса легкого
Атакующий защитник «Портленда» Си Джей Макколлум выбыл из-за пневмоторакса (коллапс правого легкого), сообщает пресс-служба «Трэйл Блейзерс».
30-летний американец выбыл на неопределенный срок, примерная дата восстановления будет выявлена после дополнительного обследования. Баскетболист получил травму в игре регулярного чемпионата с «Бостоном» (117:145), изначально предполагалось, что у игрока повреждение ребер.
CJ McCollum injury update:— Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 8, 2021
https://t.co/352Up5fn3i
В сезоне-2021/22 Макколлум принял участие в 24 матчах «Портленда», набирая в среднем 20,6 очка, 4,5 ассиста и 4,1 подбора за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.nba.com/blazers/cj-mccollum-diagnosed-pneumothorax
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