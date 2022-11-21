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Лиллард избежал серьезной травмы икроножной мышцы

Руслан Минаев
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Защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард избежал серьезной травмы икроножной мышцы, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Разыгрывающий не смог доиграть матч против «Юты» (113:118) в регулярном чемпионате НБА.

По данным источника, МРТ-обследование показало, что у игрока небольшое растяжение, которого не носит серьезный характер.

В октябре из-за растяжения икроножной мышцы Лиллард пропустил 1-2 недели.

В этом сезоне 32-летний игрок в среднем набирает 26,3 очка, совершает 4,3 подбора и отдает 7 передач за 35 минут игрового времени.

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Дэмиэн Лиллард
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