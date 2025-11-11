Защитник «Орландо» Саггс пропустит матч с «Портлендом» из-за проблемы с коленом

Защитник «Орландо» Джейлен Саггс не сыграет в матче регулярного чемпионата против «Портленда» 11 ноября из-за проблемы с левым коленом, сообщает ESPN.

В марте 24-летний американец перенес артроскопическую операцию по удалению фрагмента хряща в левом колене.

В сезоне-2025/26 в 8 матчах баскетболист набирал в среднем 12,1 очка, выполнял 4,4 передачи при 20,8 минуты игрового времени. Ранее он уже пропускал два матча: с «Чикаго» (98:110) и «Шарлотт» (123:107).