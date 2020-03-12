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Защитник «Орландо» Фурнье: «Только что говорил с Гобером по телефону, у него все в порядке»

11:46

Французский защитник «Орландо» Эван Фурнье рассказал о том, что пообщался с соотечественником Руди Гобером из «Юты», у которого был обнаружен коронавирус.

— Только что поговорил с Руди по телефону, — написал в своем Twitter Фурнье. — У него все в порядке. Давайте не поддаваться панике.

Напомним, после того, как стало известно о том, что Гобер заражен коронавирусом, НБА приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20. Известно, что вирус также обнаружен у одноклубника Гобера, Эммануэля Мудиая.

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