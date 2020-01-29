Защитник «Нью-Йорка» откажется от своего игрового прозвища из уважения к Коби Брайанту

Канадский защитник «Нью-Йорка», 3-й номер драфта НБА 2019 года Ар Джей Барретт заявил, что откажется от своего прозвища «Кленовая мамба» из уважения к погибшему легендарному баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту, который имел прозвище «Черная мамба».

— Больше не хочу, чтобы меня так называли. Очень жаль, когда великие люди уходят так, как Коби, — цитирует New York Post Барретта.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.